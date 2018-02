Spalletti | «Il mercato? Create false aspettative che hanno deluso i tifosi» VIDEO

Calciomercato Inter/ News - Spalletti su Pastore : 'Non ci ho mai creduto!' - Ultime notizie - : Luciano Spalletti e l'agente Fifa D'Amico commentano il mancato arrivo a Milano di Javier Pastore. Il Calciomercato dell'Inter ha deluso i tifosi.

Calciomercato Inter/ News - Spalletti su Pastore : "Non ci ho mai creduto!" (Ultime notizie) : Le ultime notizie di Calciomercato nerazzurro: Luciano Spalletti e l'agente Fifa D'Amico commentano il mancato arrivo a Milano di Javier Pastore. (Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:26:00 GMT)

Spalletti - Inter / Il bilancio sul mercato : "Mancava un difensore ed è arrivato" : Spalletti, Inter: il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro il Crotone di Walter Zenga. Ha parlato di calciomercato e anche della mancata convocazione di Mauro Icardi.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 21:37:00 GMT)

Calciomercato Inter - Sabatini vuole accontentare Spalletti : nel mirino un centrocampista svincolato : Calciomercato Inter – Rafinha e Lisandro Lopez sono stati gli unici due colpi dell’Inter nel mercato di gennaio appena concluso. Niente Javier Pastore, per il quale Suning non ha dato il consenso a spendere quei 4-5 milioni per il prestito oneroso, e niente Ramires, altro profilo accostato a lungo ai nerazzurri. Il brasiliano aveva tutte le caratteristiche del giocatore chiesto da Spalletti: ovvero un centrocampista fisico. Le poche ...

Inter - Spalletti : "Non ho chiesto calciatori sul mercato. Icardi? Non è convocato" : Il tecnico Spalletti a muso duro con i giornalisti per quanto riguarda le aspettative di mercato: "Non sono riuscito a proteggere i tifosi"

Spalletti : "Il mercato? False aspettative" : Luciano Spalletti considera il ''vero smacco' del mercato non essere riuscito a proteggere i tifosi da False speranze e da False aspettative. E, alla vigilia della partita Inter-Crotone, lancia il ...

Inter - Spalletti : "Non rischio Icardi. Mercato? Create false aspettative" : Il mercato finito può essere un buon punto per ripartire. Ora parlerà solo il campo con la vittoria da farsi di nuovo amica. Domani possibilmente, contro il Crotone di Walter Zenga. Luciano Spalletti ...

Per l'Inter è una giornata di risposte : Icardi vuole giocare - oggi si decide. E parla Spalletti dopo il mercato flop : L'argentino spinge per esserci , difficilissimo, con il Crotone, mentre c'è curiosità per sapere cosa dirà il tecnico in conferenza

Inter - Spalletti è una furia ed ha ragione : calciomercato scandaloso! : Spalletti è una furia ed ha ragione. Il calciomercato dell’Inter non è stato all’altezza della situazione. Una squadra con tantissimi problemi ed una rosa molto corta che in questo calciomercato invernale ha solo “scambiato figurine”. Troppo poco per un club che vuole puntare ad arrivare in Champions League, l’unica fortuna dell’Inter potrebbe essere che anche altre squadre hanno deluso sul mercato, come ad ...

BROZOVIC VIA DALL'INTER? / Calciomercato news : accordo con il Siviglia - ma Spalletti vuole il sostituto : Marcelo BROZOVIC potrebbe lasciare l'Inter e l'Italia nell'ultimo giorno del Calciomercato invernale: c'è l'accordo con il Siviglia per un prestito oneroso con diritto di riscatto(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:41:00 GMT)

Inter - Spalletti pronto per il rush finale di mercato : tutte le trattative : L’Inter è una delle squadre che si sta muovendo maggiormente in questa sessione di calciomercato molto sterile. Il dirigente nerazzurro Sabatini ha messo a segno i colpi Lisandro Lopez e Rafinha, ma è ancora ben lontano dall’aver completato la sua missione invernale. Ancora un colpo in canna per l’Inter, forse anche due. Di certo si cerca un uomo che possa agire sulla trequarti, con Pastore che resta il sogno primario per ...

Inter : summit di mercato tra Sabatini - Ausilio e Spalletti ad Appiano Gentile : summit per l'Inter ad Appiano Gentile. Il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno infatti raggiunto il centro sportivo nerazzurro per confrontarsi ...

Inter - summit di mercato Ausilio - Sabatini - Spalletti ad Appiano : summit per l'Inter ad Appiano Gentile. Il coordinatore tecnico di Suning Walter Sabatini e il direttore sportivo Piero Ausilio hanno raggiunto il centro sportivo nerazzurro per confrontarsi con ...

Rafinha è dell'Inter/ Calciomercato news : un vero jolly alla corte di Spalletti : Calciomercato, Rafinha è dell'Inter: il brasiliano arriva in prestito fino al 30 giugno. I nerazzurri potranno (non obbligatoriamente) riscattarlo a giugno per 35 milioni + 3(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 23:59:00 GMT)