Sofia Goggia | ' Mi sono proprio divertita'

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sono davvero contenta per questo podio. Domani proverò a rifarmi nei confronti della Vonn” : 2 centesimi sono davvero un nulla. Tanto è stato il gap della nostra Sofia Goggia nella discesa femminile di Garmisch (Germania) dalla vincitrice, l’americana Lindsey Vonn (a segno per l’ottantesima volta in carriera). La prende però con il sorriso Sofia, convinta che oggi fosse importante arrivare e centrare un bel risultato dopo le uscite di scena, prima del tempo, di Cortina e Lenzerheide. “Quando ci sono queste giornate ...

Sci Alpino - Lindsey Vonn festeggia l’ottantesima vittoria in Coppa del Mondo a Garmisch! Seconda una grande Sofia Goggia : Lindsey Vonn brucia di due centesimi Sofia Goggia e festeggia l’ottantesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. La campionessa americana trionfa nella discesa, in versione sprint, di Garmisch Partenkirchen, imponendosi davanti all’azzurra in un duello che si potrà ripetere già nella gara di domani e soprattutto alle ormai imminenti Olimpiadi di PyeongChang. Su una Kandahar ridotta, Vonn ha fatto la differenza nella parte alta di ...

Sci alpino - discesa Garmisch 2018 : Breezy Johnson la più veloce in prova davanti a Lindsey Vonn e Sofia Goggia : Si è disputata questa mattina la prova di discesa libera femminile per la gara di Garmisch, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018. Il via era alle 10:00 di questa mattina, essendo state annullate le due prove nei giorni precedenti a causa del maltempo. La più veloce è stata l’americana Breezy Johnson che con il tempo di 1’39″52 si è piazzata davanti a tutte. Dietro di lei c’è Lindsey ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 3 febbraio : l’Italia si affida a Michela Moioli e Sofia Goggia. Ultime gare prima delle Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di sabato 3 febbraio. È l’ultimo weekend di gare prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: spazio alla discesa femminile da Garmisch e allo snowboardcross da Feldberg, ma anche il salto con gli sci. L’Italia punta tutto su Sofia Goggia e Michela Moioli. Seguiremo tutta la giornata: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto dopo minuto, evento per ...

Sofia Goggia e le discesiste azzurre si allenano in Val di Fassa : La scorsa settimana sulla pista Aloch erano presenti Marta Bassino, poi sul podio in Coppa del Mondo a Lenzerheide, Manuela Mölgg ed Irene Curtoni, ma anche 9 team di altre nazioni, a testimonianza ...

Sci alpino - Cdm : dal Sofia Goggia a Nadia Fanchini - otto le azzurre in gara a Garmisch : In programma anche l'inedita discesa in due manches Sono otto le iscritte al doppio appuntamento con la velocità femminile di Coppa del mondo in programma a Garmisch sabato 3 e domenica 4 febbraio. ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2018 : le convocate dell’Italia. Sofia Goggia difende il pettorale rosso in discesa : La località bavarese di Garmisch-Partenkirchen ospiterà nel prossimo fine settimana (3-4 febbraio) l’ultima tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino prima delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Una collocazione temporale di certo non ideale, se consideriamo che il 12 dello stesso mese andrà in scena in Corea del Sud il gigante che assegnerà le prime medaglie a cinque cerchi. Le atlete presenti a Garmisch, dunque, non avranno tempo ...

Sci alpino - gigante Lenzerheide 2018 – Sofia Goggia : “Ultime due gare negative - pronta a rilanciarmi”. Brignone : “Posso fare di meglio” : Sofia Goggia è uscita durante la prima manche del gigante di Lenzerheide (terza uscita consecutiva in Coppa del Mondo) mentre Federica Brignone è ottima terza e andrà a caccia del podio sulle nevi svizzere. Queste le dichiarazioni rilasciate dalle azzurre alla Fisi: FEDERICA Brignone: “Mi ero messa in testa di fare le prime porte sugli sci per prendere poi velocità ma anche dopo continuavo a non trovare il ritmo giusto, soltanto nella ...

Sofia Goggia : “L’avvicinamento delle Olimpiadi mi ha fatto cambiare marcia. Non mi risparmio mai e punto sulla discesa” : ESCLUSIVA – Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sono alle porte e la spedizione italiana in Corea è carica di sogni e aspettative: Sofia Goggia è forse in questo momento l’atleta più rappresentativa dell’Italia e alla sua prima Olimpiade sarà in gara in ben quattro discipline. L’abbiamo incontrata di persona a Cortina e ci ha parlato della sua situazione attuale e delle aspettative con cui fra pochi giorni partirà ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018 : Sofia Goggia e i soliti “alti e bassi”. Podio meritato e finalmente centrato da Johanna Schnarf : Una vittoria ed un secondo posto. Questo il bilancio complessivo con cui l’Italia chiude il lungo fine settimane di gare sull’Olimpia delle Tofane a Cortina. Il programma si era aperto venerdì con il meraviglioso successo di Sofia Goggia in discesa libera, ma la bergamasca poi non ha saputo confermarsi nelle due gare successive (sempre uscita) ed alla fine a tenere alti i colori dell’Italia ci ha pensato Johanna Schnarf, ...