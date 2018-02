Snowboard | Moioli vince in Germania | ottavo successo in carriera

Snowboardcross - Michela Moioli : “Mi sento consapevole dei miei mezzi. Ho quel che serve per vincere” : Michela Moioli colpisce ancora. L’atleta di Alzano Lombardo conquista il terzo successo nella Coppa del mondo di Snowboardcross (il sesto podio consecutivo dell’anno) andando a trionfare sulle nevi tedesche in modo autorevole davanti alla canadese Zoe Bergemann ed alla francese Julia Pereira De Sousa. Quarta Charlotte Bankes. Un altro segnale decisamente importante per la nostra azzurra in vista delle imminenti Olimpiadi di PyeongChang 2018 ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : le classifiche aggiornate. Michela Moioli in vetta : Andiamo a scoprire le classifiche della Coppa del Mondo di Snowboardcross dopo la gara di Feldberg (domani si bissa). In testa Michela Moioli e Pierre Vaultier. Uomini Posizione Dopo 8 di 12 gare Punti 1 Pierre Vaultier 5120 2 Alex Pullin 4086 3 Alessandro Hämmerle 3580 4 Omar Visintin 2680 5 Mick Dierdorff 2264 Donne Posizione Dopo 8 di 12 gare Punti 1 Michela Moioli 5630 2 Chloé Trespeuch 5000 3 Nelly ...

Snowboardcross - Michela Moioli DOMINA a Feldberg! L’azzurra vince ancora e allunga in Coppa del Mondo! : Le Olimpiadi di PyeongChang si avvicinano e Michela Moioli batte ancora un colpo. L’atleta di Alzano Lombardo conquista il sesto podio consecutivo in Coppa del Mondo di Snowboardcross andando a trionfare (per la seconda volta in questa stagione) sulle nevi teutoniche di Feldberg. Gara strepitosa dell’azzurra che ha DOMINAto in lungo e in largo nella giornata di oggi: nessuna è riuscita ad impensierire la stella della squadra ...

LIVE Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 in DIRETTA : Michela Moioli per sognare - Italia all’arrembaggio. Poi le Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Coppa del Mondo di Snowboardcross, in programma in Germania in quel di Feldberg. Una due giorni tesissima sulle nevi tedesche, che anticipa la prova più importante dell’anno: quella delle Olimpiadi di PyeongChang. Bisognerà quindi testarsi al meglio in vista della sfida a Cinque Cerchi. Oggi in programma gara-1, domani ci sarà la rivincita. Benissimo gli azzurri ieri nelle ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo Feldberg 2018 : Lorenzo Sommariva e Michela Moioli in testa dopo le qualifiche : Giornata di qualificazioni per la tappa di Coppa del Mondo di Snowboardcross in corso di svolgimento a Feldberg (Germania), l’ultima prima delle Olimpiadi di PyeongChang. Italiani in palla sia al maschile che al femminile: andiamo a scoprire i risultati. Tra gli uomini, nonostante l’assenza di Omar Visintin, stella della squadra azzurra, c’è la bandiera tricolore in testa: splendido risultato per Lorenzo Sommariva che trova ...