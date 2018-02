Sky Tg24 | morto il giornalista Federico Leardini | stroncato da infarto

Morto Federico Leardini - giornalista di Sky Tg24 : arresto cardiaco mentre era in palestra : E su Twitter, social network amato dal giornalista che era attivo con il profilo @ Leardini f, il mondo dell'informazione e non solo gli ha reso omaggio. C'è chi ricorda la sua preparazione sul lavoro, ...

Padoan a Sky Tg24 : 'Il programma del Pd non si fonda su un bonus' - : Il ministro dell'Economia ospite all'Intervista di Maria Latella. "Sono impegnato nella campagna elettorale per entrare in Parlamento. Vedremo che cosa succederà dopo i risultati". La Flat Tax? "Idea che attira molto, ...

Giornalismo sotto shock - è morto Federico Leardini di SkyTG24 : Mondo del Giornalismo sotto shock, non ce l’ha fatta Federico Leardini, 38enne di Sky Tg 24 che è stato ricoverato ieri d’urgenza all’Ospedale San Gerardo di Monza a causa di un malore mentre si allenava in palestra. Il giornalista, esperto in borsa e finanza, è deceduto a causa di un arresto cardiaco: Leardini è stato immediatamente trasferito in ospedale, dove però le condizioni sono apparse gravissime sin da subito e non avrebbe mai ripreso ...