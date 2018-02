Sicurezza nel Mediterraneo | Usa e Italia in sintonia

Educazione e Sicurezza stradale - l'ACI Teramo nelle scuole per "La Sicurezza Stradale : Teramo - I dati essenziali del rapporto ACI - ISTAT sugli incidenti stradali rilevati sul territorio nazionale nel 2016 rispetto ai dati del 2015 evidenziano: meno morti (- 4,2%) più incidenti (+07%), feriti (+09%) e feriti gravi (+9%) con costi sociali stimati in 17 miliardi di euro. Anche la provincia di Teramo ha pagato un contributo pesante con 21 morti e 1.126 feriti con 772 incidenti su un parco circolante di ...

Pioltello - Trenord e Rfi sotto accusa. Le risorse non mancano - perché tante carenze nella Sicurezza ? : Disastro ferroviario colposo. È l’imputazione per la quale sono state inviate le iscrizioni nel registro degli indagati ai vertici di Trenord (50% FNM e 50% FS) e di RFI (100% FS). Parte così un’indagine che si preannuncia lunga e complessa, dove è iniziato lo scaricabarile sulla responsabilità dell’accaduto tra Rfi (binari) e Trenord (vagoni e carrelli). Carrelli o binari logori, la dinamica dell’incidente fa pensare che sotto accusa sarà la ...

Tonelli - poliziotto in politica"Ecco perché ho scelto Salvini" La ricetta su Sicurezza e migranti : GIANNI Tonelli , SU AFFARI LA PRIMA INTERVISTA DA CANDIDATO/ Il segretario del Sindacato autonomo di Polizia conferma la candidatura con la Lega e spiega il programma su sicurezza e migranti Segui su affaritaliani.it

Medicina - Bayer : un rapporto dell’FDA conferma nuovamente il profilo di Sicurezza ed efficacia del farmaco rivaroxaban nella pratica clinica quotidiana : Il rapporto della statunitense Food and Drug Administration (FDA) pubblicato su “Pharmacoepidemiology & Drug Safety” conferma il profilo di sicurezza ed efficacia di rivaroxaban in pazienti con Fibrillazione Atriale (FA). Il rapporto riguarda i risultati dell’analisi condotta sui dati sanitari, in formato elettronico, inseriti nel programma di sicurezza statunitense Mini Sentinel, relativi a un’ampia popolazione di pazienti, oltre 115.000, ...