Serie C | per il Lecce è come un ‘match point’ | Catania per tenere in vita il campionato

Serie A Atalanta - Gasperini : «Contro il Chievo voglio i tre punti» : BERGAMO - "Ora è importante dare una svolta a questa situazione, tornando a fare punti in casa. Il campionato si trova in una fase caratterizzata da forte equilibrio. Siamo parecchie squadre a pochi ...

Mediapro si mette in mostra : i vertici della Serie A ospiti per Espanyol-Barcellona : L’obiettivo dichiarato? mostrare ai manager dei club le facilities di Mediapro, così da far toccare con mano la consistenza dell’azienda. L'articolo Mediapro si mette in mostra: i vertici della Serie A ospiti per Espanyol-Barcellona è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

I sottotitoli per le Serie tv sono illegali? La federazione anti pirateria : ‘Italiansubs commette un reato’ : È una verità già nota a tutti, ma ora qualcuno l'ha messa nero su bianco: i sottotitoli per le serie tv sono illegali. A parlarne apertamente è il Segretario Generale della FAPAV, la federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Federico Bagnoli Rossi. Come riporta il sito DDay.it, Rossi si è pronunciato molto duramente sulle comunità che creano in tempi record sottotitoli per gli episodi di serie tv, permettendo anche a ...

Serie B - Perugia : chi è Kouan - ragazzo prodigio costato 10mila euro : Da poche ore figura nella rosa della prima squadra sulla pagina web del Perugia, anticipato addirittura dagli acquisti di gennaio. Lui che una new entry del mercato non è, d'altronde arrivò in Umbria ...

RISULTATI Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : rinascita Perugia (24^ giornata) : RISULTATI SERIE B, 24^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per il terzo turno del girone di ritorno. Tante squadre si giocano gli obiettivi(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:27:00 GMT)

MATTIA TORRE/ Video : "La paura ci rende fratelli - ecco perché ho scritto la Serie" (La linea verticale) : Video, MATTIA TORRE spiega in maniera dettagliata cosa significa vivere all'interno del reparto di oncologia, come spiega il suo romanzo La linea verticale.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 06:32:00 GMT)

La quinta puntata di Immaturi – La Serie slitta al 16 febbraio per Sanremo 2018 : trama e programmazione : Per la quinta puntata di Immaturi - La serie bisognerà aspettare un po' più del previsto: il nuovo episodio della fiction, in onda su Canale 5 dallo scorso 12 gennaio, bisognerà infatti attendere il prossimo venerdì 16 febbraio. Il motivo è presto detto: la prossima settimana sarà teatro del Festival di Sanremo 2018, ragione per la quale molti programmi televisivi di altre reti non andranno in onda. Al posto della fiction, dunque, venerdì 9 ...

Serie A “gattopardista” : cambiare tutto per non cambiare nulla : Serie A “gattopardista”: cambiare tutto per non cambiare nulla La sessione invernale del calciomercato è ormai un ricordo per le squadre di Serie A. Dopo un mese di trattative più o meno estenuanti, che hanno fruttato una cinquantina di trasferimenti in entrata, la parola torna – finalmente – al campo. Tanti nomi, pochi titolari nuovi […] L'articolo Serie A “gattopardista”: cambiare tutto per non ...

Boxe - World Series 2018 : l’Italia Thunder parte alla grande - a Firenze battuti i Croatia Knights per 3-2 : Sono ripartite oggi le World Series of Boxing 2018, arrivate quest’anno alla loro ottava edizione. Italia Thunder, inserita nel gruppo europeo insieme a British Lionhearts, Fighting Rooster (Francia) e i Croatia Knights, ha fatto il suo debutto al PalaMandela Forum di Firenze contro la formazione slava. La squadra italiana si è imposta per 3-2: un buon inizio che lascia ben sperare in virtù del futuro. Italia Thunder parte alla grande: nei ...

Diritti tv - Mediapro o nuovo bando : la partita per la Serie A è ancora tutta da giocare : ... per la produzione delle singole partite da rivendere ai vari operatori di ogni piattaforma con gli stessi prezzi; e un'altra per il canale tematico della Lega , la Serie A sarebbe la prima al mondo, ...

