Serie B | tris Frosinone al Pescara

Serie A - tris del Napoli al Bologna e primo posto in classifica : Dopo le vittorie di ieri di Atalanta e Juventus contro Sassuolo e Chievo Verona, la 22esima giornata di Serie A è continuata con l'anticipo delle ore 12:30 dove l'Inter di Spalletti è stata fermata ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Sassuolo-Atalanta 0-3 - tris degli orobici di Gasperini al Mapei Stadium : Nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta di Giampiero Gasperini si impone sul campo del Sassuolo con un secco 3-0. Le marcature sono state realizzate da Masiello al 30′, Cristante al 83′ e Freuler al 86′. Un successo importante per gli orobici che continuano la loro corsa per le posizioni in lizza per l’Europa, salendo a quota 33 punti in settima piazza ad un punto dalla ...

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus soffre ma supera il Tavagnacco - tris del Brescia nel derby del ‘Garda’ : L’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018 è andata in archivio. Andiamo a raccontarvi quanto avvenuto nell’ultimo turno del girone d’andata. La Juventus ha centrato l’undicesima vittoria in altrettanti incontro superando, in trasferta, 2-1 alla Dacia Arena di Udine il Tavagnacco sul punteggio di 2-1. Una vittoria in rimonta quella delle ragazze di Rita Guarino che alla marcatura di ...

CARLO TAVECCHIO/ Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia : "Io presidente della Lega Serie A? Non so niente" : CARLO TAVECCHIO ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, il telegiornale satirico di Antonio Ricci, in onda su Canale 5. TAVECCHIO potrebbe diventare presidente della Lega Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 20:36:00 GMT)