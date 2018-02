Serie A | Udinese-Milan | la conferenza di Gattuso LIVE

Probabili Formazioni Udinese-Milan Serie A 04 Febbraio 2018 : Udinese-Milan, entrambe le squadre, vogliono ottenere punti per centrare l’obbiettivo di stagione, che è lo stesso per entrambe: L’Europa League. Sarà un match pieno di colpi, si inizia alle 15 di domenica 4 Febbraio.Andiamo a vedere le Probabili Formazioni La squadra di Oddo, viene da un momento complicato, a causa dei tanti infortuni, ma che è riuscita ad acciuffare i 3 punti nell’ultima partita per 1:0 sul ...

Serie A Genoa - Ballardini : "Non siamo da meno dell'Udinese" : GENOVA - "Non meritavamo di perdere". Davide Ballardini è lapidario nell'analizzare la sconfitta per 0-1 del suo Genoa contro l' Udinese . Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: "Abbiamo ...

Serie A - Oddo avverte l'Udinese : «Col Genoa attenti ai contropiedi» : UDINE - L' Udinese ha perso 3-0 nel recupero di campionato contro la Lazio, ma la squadra friulana non abbandona le proprie ambizioni d'alta cassifica. Da quando siede in panchina, Oddo ha ...

Serie A - l'ex Udinese Warley accoltellato. E' in gravi condizioni : UDINE - Warley Silva dos Santos, ex giocatore dell' Udinese , è stato accoltellato durante una rapina. Secondo quanto riportato da globoesporte, l'attaccante brasiliano , che ha militato con il club ...

Video/ Lazio Udinese (3-0) : highlights e gol della partita (Serie A - recupero 12^ giornata) : Video Lazio Udinese (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Olimpico. Biancocelesti dominanti nel recupero della 12^ giornata di Serie A(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 03:07:00 GMT)

Serie A Udinese - Oddo : "Ottima gara - risultato bugiardo" : ROMA - "risultato bugiardo. E' anche troppo ampio per la partita che è stata: abbiamo perso per un'autorete e due contropiedi" . Così il tecnico dell' Udinese , Massimo Oddo , ai microfoni di Sky dopo ...

Video Gol Lazio Udinese 3-0 : Highlights e Tabellino 12^ Giornata Serie A 24-01-2018 : Risultato Finale Lazio Udinese 3-0: Cronaca e Video Samir (A), Nani, Felipe Anderson, 12^ Giornata Serie A 24-01-2018 Altra vittoria per la Lazio, questa volta vittima l’Udinese dell’ex Oddo, battuto per 3-0 da una squadra in forma incredibile anche senza alcuni pezzi pregiati. Vittoria fondamentale che permette alla squadra di mister Inzaghi di consolidare il terzo posto e distaccare l’Inter di tre punti. Primo tempo ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Lazio-Udinese 3-0 - i biancocelesti dominano all'Olimpico il recupero della dodicesima giornata : Per la cronaca, altro intervento miracoloso di Strakosha che rimedia ad un suo invio errato salvando su de Paul. CLASSIFICA Serie A Napoli 54 Juventus 53 Lazio 46 Inter 43 Roma* 40 Sampdoria* 33 ...