Serie A Spal | Semplici | «A Cagliari senza timori | ce la giochiamo»

Serie A - Inter. La conferenza di Luciano Spalletti LIVE : Il ritorno al successo è una cosa necessaria e indispensabile, per continuare ad inseguire il piazzamento utile per la Champions League. Nell'ultima uscita, l'Inter non è andata oltre l'1-1 con la ...

Video/ Spal Inter (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Spal Inter (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita. Ennesimo pari per Spalletti che non vince da inizio dicembre: è già crisi nerazzurra?.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 03:12:00 GMT)

Inter - crisi senza vittoria : tutte le Serie nere fino a Spalletti : L' Inter non esce dalla crisi e continua la sua serie senza vittoria in campionato che dura ormai da 7 giornate . E' dal 3 dicembre 2017 (5-0 sul Chievo) che la squadra di Spalletti non conquista i ...

Serie A Spal - Semplici : "Prova di carattere : complimenti ai miei" : FERRARA - " complimenti ai miei ragazzi per il carattere " . Così il tecnico della Spal , Leonardo Semplici , ai microfoni di Sky dopo il pari con l' Inter : " Avevamo preparato la gara cercando di ...

Serie A - Spal-Inter 1-1 : Paloschi gol - Spalletti non sa più vincere : FERRARA - Ancora un pareggio e la vittoria così manca praticamente da due mesi per Spalletti (l'ultima il 3 dicembre). L'Inter si fa raggiungere sull'1-1 dalla Spal al 90' e ora rischia l'aggancio ...