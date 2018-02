Serie A Sassuolo | Iachini | «La Juventus è tra le top d' Europa»

Probabili Formazioni Juventus-Sassuolo Serie A 4-2-2018 : Le Probabili Formazioni di Juventus-Sassuolo,23^ giornata di Serie A, 04-02-2018 alle ore 15:00: Allegri recupera Douglas Costa ma non Bernardeschi, mentre Iachini sostituisce Goldaniga squalificato con Lemos. All’Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri ospiterà il Sassuolo di Beppe Iachini nel match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A 2017/2018. Ci aspettiamo una sfida aperta in cui gli ex la faranno ...

Serie A Sassuolo - Babacar : «Qui per rilanciarmi. Sogno il Mondiale» : Sassuolo - Khouma Babacar ha pronunciato le sue prime parole da giocatore del Sassuolo . Arrivato nell'ultimo giorno di mercato all'interno dell'affare che ha portato Falcinelli alla Fiorentina, l'...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Sassuolo-Atalanta 0-3 - tris degli orobici di Gasperini al Mapei Stadium : Nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta di Giampiero Gasperini si impone sul campo del Sassuolo con un secco 3-0. Le marcature sono state realizzate da Masiello al 30′, Cristante al 83′ e Freuler al 86′. Un successo importante per gli orobici che continuano la loro corsa per le posizioni in lizza per l’Europa, salendo a quota 33 punti in settima piazza ad un punto dalla ...

Sassuolo-Atalanta 0-1 : Diretta Live e Risultato in Tempo Reale - Serie A - : ... Castagne, Freuler, Da Roon, Gosens; Cristante, Ilicic; Cornelius Sassuolo , 4-3-3, : Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano CRONACA ...

Serie A Sassuolo - Iachini : "Massima attenzione contro l'Atalanta" : Sassuolo - "Dovremo avere l'attenzione al massimo, tenere alti concentrazione e livello di gioco. Dovremo essere perfetti, leggere meglio le situazioni finali per concretizzare le occasioni. Dovremo ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Testa al Sassuolo : alla Juventus penseremo dopo" : BERGAMO - " Sassuolo ? L'abbiamo affrontato sia in campionato che in coppa, è una squadra consolidata da qualche anno e con Iachini ha fatto buoni risultati: sarà una partita delicata, difficile " . ...

Probabili Formazioni Sassuolo-Atalanta - 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Al Mapei Stadium, domani alle 18:00, Sassuolo-Atalanta apre la 22^ Giornata di Serie A. Seconda gara consecutiva tra le mura di casa per gli emiliani, che non vincono da tre partite consecutive. Nonostante nelle ultime 5 gare ci sono da registrare il successo contro l’Inter e il pareggio con la Roma, il Sassuolo si trova al 14mo posto in classifica con 22 punti, 6 sopra la zona salvezza. C’è, perciò, bisogno di punti per non ...

Serie A - Sassuolo-Torino 1-1. Il tabellino : Sassuolo-Torino 1-1 MARCATORI : Obi (T) al 26' pt, Berardi (S) al SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli , Magnanelli, Duncan (41' st Mazzitelli); Berardi, Falcinelli ...

Serie A TIM - Live Sassuolo-Torino : cronaca e risultato in tempo reale. Fine 1empo : 45+2 Fabbri fischia. Finisce il 1° tempo con il Torino avanti per 1-0 grazie al gol segnato da Obi al 22 45 Annunciati dallo speaker 2 minuti di recupero 40 Ragusa! Calibra bene l' attaccante del ...