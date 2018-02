Serie A L' Inter non vince più | il Crotone impone l' 1-1 a San Siro

Serie A - Inter-Crotone 1-1 : i nerazzurri non sanno più vincere. Eder la sblocca - Barberis pareggia : L’Inter non sa più vincere. I nerazzurri pareggiano in casa contro il Crotone e compiono un altro mezzo passo falso nella lotta per un posto in Champions League mentre i calabresi ottengono un successo importante nella lotta per la salvezza. A San Siro i ragazzi di Spalletti hanno cercato di fare la partita fin dall’inizio e infatti sono passati in vantaggio al 23′ grazie a una rete di Eder, il sostituito dell’infortunato ...

Serie A - anticipo Inter-Crotone 1-1 : 22.45 Prosegue il momento nero dell'Inter che a San Siro non va oltre l'1-1 contro il Crotone nell'anticipo del 23° turno. Inter non brillante, partita bloccata, con pochissime emozioni. Nerazzurri in vantaggio al 23': corner di Brozovic, Eder (titolare al posto di Icardi), di testa batte Cordaz, complice una deviazione di Faraoni. Nella ripresa il Crotone fa 1-1: doppio rimpallo in area, pallone a Barberis che in allungo supera Handanovic ...

PAGELLE/ Inter-Crotone : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : PAGELLE Inter Crotone: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori a San Siro: tutti i giudizi sull'anticipo del Meazza(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:34:00 GMT)

Probabili formazioni / Inter Crotone : Icardi grande assente. Quote - ultime novità live (Serie A 23^ giornata) : Probabili formazioni Inter Crotone: le Quote e le ultime novità live. A San Siro i nerazzurri cercheranno di tornare alla vittoria, che manca da sette giornate in questa Serie A(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 17:51:00 GMT)

