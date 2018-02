Serie A | Inter-Crotone 1-1 | i nerazzurri non sanno più vincere Eder la sblocca | Barberis

oasport

(Di sabato 3 febbraio 2018) L’non sa più. Ipareggiano in casa contro ile compiono un altro mezzo passo falso nella lotta per un posto in Champions League mentre i calabresi ottengono un successo importante nella lotta per la salvezza. A San Siro i ragazzi di Spalletti hanno cercato di fare la partita fin dall’inizio e infatti sono passati in vantaggio al 23′ grazie a una rete di, il sostituito dell’infortunato Icardi: Brozovic batte un calcio d’angolo dalla sinistra,colpisce di testa e insacca dopo una deviazione di Faraoni. Nella ripresa ilriesce a mettersi in luce e al 60′ trova il pareggio grazie a: sponda di Trotta in area di rigore, il pallone rimbalza sulla gamba di Borja Valero e arriva ache riesce a segnare. L’va all’arrembaggio e sfiora il gol all’80 con Perisic che calcia ...