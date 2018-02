Serie A Atalanta | Gasperini | «Contro il Chievo voglio i tre punti»

Probabili Formazioni Atalanta-Chievo - 23^ Giornata Serie A 04-02-2018 : Tutto pronto allo stadio Atleti Azzurri d’Italia che sarà il palcoscenico di Atalanta-Chievo, il cui fischio d’inizio è previsto alle 15:00 di domenica 4 febbraio. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta con la Juventus: i bergamaschi in Coppa Italia e i veneti in campionato. Atalanta e Chievo si affrontano in un match che mette in palio punti importanti, per i diversi obbiettivi dei due club. L’Atalanta punta alla qualificazione ...

Calcio femminile - 12giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l'Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : A completare il quadro Ravenna Woman-Empoli Ladies , che godrà della diretta in streaming sulla pagina facebook della LND nonché sul sito di riferimento Calciofemminile.lnd.it., e Chievo Verona-Res ...

Calcio femminile - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : la Juventus ospita l’Atalanta - il Brescia sfida il Pink Bari : Sabato 3 febbraio avrà inizio il girone di ritorno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018. Andiamo ad analizzare tutti gli incontri in programma del 12° turno in “rosa”. Partiamo dalla capolista Juventus, a punteggio pieno dopo 11 partite con 35 gol fatti ed appena 3 subiti. Cifre impressionati per la compagine di Rita Guarino che, domenica 4 febbraio alle 15.45 all’Ale&Ricky di Vinovo (in diretta ...

Calcio femminile - le migliori italiane dell’undicesima giornata di Serie A. Bonansea che consistenza! Pirone faro dell’Atalanta : L’undicesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide giocate sabato e domenica. BARBARA Bonansea: L’esterno della Juventus nella difficile vittoria in trasferta contro il Tavagnacco ha fornito la solita prova di gran qualità e quantità. Il proprio lavoro sulla fascia, suggellato dalla marcatura del ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Var? Stanno succedendo cose strane" : BERGAMO - "Ieri è stata una giornata sfortunata, ma è già qualche domenica che certi episodi si ripetono. La Var è sempre quella, le immagini non sbagliano. Sono le interpretazioni che possono creare ...

Video/ Sassuolo Atalanta (0-3) : highlights e gol della partita (Serie A 22^ giornata) : Video Sassuolo Atalanta (0-3): highlights e gol della partita di Serie A per la 22^ giornata. Le immagini salienti della partita al Mapei Stadium, sabato 27 gennaio(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:42:00 GMT)

Calcio - Serie A 2017-2018 : Sassuolo-Atalanta 0-3 - tris degli orobici di Gasperini al Mapei Stadium : Nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta di Giampiero Gasperini si impone sul campo del Sassuolo con un secco 3-0. Le marcature sono state realizzate da Masiello al 30′, Cristante al 83′ e Freuler al 86′. Un successo importante per gli orobici che continuano la loro corsa per le posizioni in lizza per l’Europa, salendo a quota 33 punti in settima piazza ad un punto dalla ...

Video Gol Sassuolo-Atalanta 0-3 : Highlights e Tabellino 22^ Giornata Serie A 27-01-2018 : Risultato Finale Sassuolo-Atalanta 0-3: Cronaca e Video Gol Masiello, Cristante, Freuler 22^ Giornata Serie A 27 Gennaio 2018. La terza Giornata di ritorno si apre con l’anticipo delle 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. La sfida mette di fronte il Sassuolo, impegnato nella corsa per la salvezza, e l’Atalanta, che invece prova a recuperare il margine con le squadre che ambiscono ad un posto in Europa League. ...

Serie A - anticipo Sassuolo-Atalanta 0-3 : 19.54 Il 22° turno si apre con il netto colpo dell'Atalanta in casa Sassuolo (0-3). Primo tempo quasi tutto di marca orobica. Cornelius sprecone al 6',poi Acerbi anticipa poco oltre la linea Cristante, pronto a colpire.Al 30' Masiello insacca di testa sfruttando l'uscita a vuoto di Consigli.Reazione neroverde in avvio ripresa (47'):palo di Politano a Gollini battuto. Poi decisivo salvataggio di Lirola su Ilicic. Annullato col Var lo 0-2 di ...

Sassuolo-Atalanta 0-1 : Diretta Live e Risultato in Tempo Reale - Serie A - : ... Castagne, Freuler, Da Roon, Gosens; Cristante, Ilicic; Cornelius Sassuolo , 4-3-3, : Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Berardi, Falcinelli, Politano CRONACA ...

Atalanta - il dg Marino : 'Bene in Europa - ma pensiamo alla Serie A' : Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta , parla a Sky Sport prima della sfida col Sassuolo: 'L'Europa deve essere di stimolo per fare bene in Serie A. Vincere i gironi è stato motivo d'orgoglio, dobbiamo concentrarci sul campionato, poi avremo l'impegno ...

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite : Sassuolo-Atalanta (22^ giornata - oggi 27 gennaio) : Pronostico Serie A, le Quote e le scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:19:00 GMT)

Calcio femminile - 11a giornata Serie A 2017-2018 : Chievo-Atalanta 1-3 - Pirone ed una doppietta di Alborghetti piegano le clivensi : Nell’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2017-2018, l’ultima del girone d’andata, importante vittoria dell’Atalanta Mozzanica 3-1 contro il Chievo Verona. Allo stadio Olivieri, le bergamasche si sono imposte grazie alle reti al 63′ di Valeria Pirone ed alla doppietta (al 79′ ed all’85’) di Lisa Alborghetti che hanno ribaltato l’iniziale ...

Serie A Sassuolo - Iachini : "Massima attenzione contro l'Atalanta" : Sassuolo - "Dovremo avere l'attenzione al massimo, tenere alti concentrazione e livello di gioco. Dovremo essere perfetti, leggere meglio le situazioni finali per concretizzare le occasioni. Dovremo ...