Prosegue il momento nero dell'Inter che a San Siro non va oltre l'1-1 contro il Crotone nell'anticipo del 23° turno. Inter non brillante, partita bloccata, con pochissime emozioni. Nerazzurri in vantaggio al 23': corner di Brozovic, Eder (titolare al posto di Icardi), di testa batte Cordaz, complice una deviazione di Faraoni. Nella ripresa il Crotone fa 1-1: doppio rimpallo in area, pallone a Barberis che in allungo supera Handanovic (60'). Nel finale gran parata di Cordaz su Rafinha (88'), ma l'Inter è tutta qui.(Di sabato 3 febbraio 2018)

