Sei Nazioni 2018 | tutto il montepremi Quanti soldi guadagnano le Nazionali? Cifre da

Sei Nazioni 2018 - Galles-Scozia 34-7. Dominio dei Dragoni - Halfpenny sigla 24 punti. Shingler man of the match : Non c’è storia a Cardiff: il Galles schianta 34-7 la Scozia nella gara inaugurale del Sei Nazioni 2018 e conquista 5 punti in classifica, avendo marcato 4 mete. Aaron Shingler man of the match; Leigh Halfpenny, al quale mancavano 4 punti per sfondare quota 700 nei test match internazionali, ne marca addirittura 24, grazie a due mete, due trasformazioni e quattro piazzati. Primissimi minuti di marca scozzese, che però non sfonda, poi al ...

Rugby femminile - Sei Nazioni 2018 – Il XV dell’Italia per la sfida all’Inghilterra : la formazione titolare delle azzurre : Andrea Di Giandomenico, CT della Nazionale Italiana di Rugby femminile, ha annunciato il XV che domani pomeriggio (ore 18.30) affronterà l’Inghilterra nella prima partita del Sei Nazioni 2018. Le azzurre sono chiamate a un’impresa allo Stadio Mirabello di Reggio Emilia. L’Italia scenderà in campo con un gruppo rinnovato visto che sette atlete hanno lasciato la maglia azzurra dopo la rassegna iridata. Questa la formazione ...

LIVE Galles-Scozia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 34-7. Dominio dei Dragoni - Halfpenny firma 24 punti! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della partita inaugurale del Sei Nazioni 2018 di rugby, Galles-Scozia. I padroni di casa punteranno decisamente sugli Scarlets per bagnare al meglio questo torneo: 10 effettivi su 15 titolari appartengono infatti alla franchigia di Llanelli. Leigh Halfpenny, giocatore in attività con il maggior numero di punti segnati nel torneo, seppur lontano dai due mostri sacri O’Gara e Wilkinson, ...

LIVE Galles-Scozia - Sei Nazioni 2018 in DIRETTA : 17-0. Halfpenny allunga su piazzato ad inizio ripresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della partita inaugurale del Sei Nazioni 2018 di rugby, Galles-Scozia. I padroni di casa punteranno decisamente sugli Scarlets per bagnare al meglio questo torneo: 10 effettivi su 15 titolari appartengono infatti alla franchigia di Llanelli. Leigh Halfpenny, giocatore in attività con il maggior numero di punti segnati nel torneo, seppur lontano dai due mostri sacri O’Gara e Wilkinson, ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 – Sergio Parisse : “Non siamo disposti a fare regali. Dobbiamo rischiare contro gli inglesi” : “Dobbiamo essere competitivi e tenere in difficoltà e sotto pressione chiunque. Non è facile ma è stimolante. Sappiamo che domani con l’Inghilterra, che giustamente vedono tutti come favorita, sarà per noi una partita bella da giocare: non vogliamo regalare nulla in campo. Con il massimo rispetto vogliamo cominciare bene questo Sei Nazioni, perché farlo ti dà fiducia per affrontare le prossime partite con uno spirito diverso“. ...