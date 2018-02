Sci velocità | Coppa del Mondo 2018 – L’Italia domina a Vars | Simone Origone e Valentina

Sci velocità - tutto pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo : gli atleti azzurri impegnati sulla pista di Vars : ... Simone Origone , reduce dall'ennesimo intervento al ginocchio, , Emilio Giacomelli e Valentina Greggio a dare il primo assalto stagionale alla Coppa del Mondo nella tappa inaugurale di Vars, in ...

Sci alpino : a Garmisch si rivede l’Italia della velocità - Florian Eisath torna fra i migliori in gigante : Il weekend di Coppa del Mondo di sci alpino di Garmisch, in Germania, ha fornito diverse note liete agli azzurri per quanto riguarda le prestazioni offerte nei due giorni di gare. In primis, Dominik Paris ha centrato il secondo podio stagionale, salendo sul secondo gradino del podio insieme a Vincent Kriechmayr e dietro a Beat Feuz. Gli uomini jet hanno, in generale, fornito ottime prestazioni, mentre il gigante di domenica porta con sé il ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuehel 2018 : si gareggia sulla mitica Streif! Weekend per cuori forti tra velocità e slalom : L’asticella si alza sempre di più nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo il fine settimana di Wengen, si vola a Kitzbuehel. Streif è il primo nome che salta alla mente pensando alla cittadina austriaca. Una pista mitica, un vero e proprio esame di maturità per qualsiasi velocista. Una discesa da cuore in gola, da 1.665 metri di altitudine fino a valle, con un tratto, subito dopo il Mausefalle, il salto in partenza, anche ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Cortina 2018 : weekend di pura velocità - le azzurre per bissare Bad Kleinkirchheim : Abbiamo ancora negli occhi lo splendido podio azzurro di Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini nella discesa libera di Bad Kleinkirchheim, arrivato domenica scorsa al termine di una discesa da consegnare dritta agli annali di questo sport, ma è già tempo di pensare al prossimo impegno di Coppa del Mondo. A partire da venerdì, infatti, si sbarca in Italia, dove a Cortina sulla celebre Olympia delle Tofane ci aspettano tre giorni ...