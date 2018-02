Sci di fondo | Mondiali Juniores Goms 2018 | nelle staffette successi di Germania e

Sci di fondo - Francesco De Fabiani : “In staffetta ci crediamo. Punto molto sulla 50 km” : ESCLUSIVA OA SPORT – Francesco De Fabiani sarà la seconda punta della Nazionale italiana di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, alle spalle del capitano Federico Pellegrino. L’aostano, dopo una stagione 2016/2017 da dimenticare, ha ritrovato buone sensazioni nell’annata in corso, pur tra alti e bassi. Nessuno si aspetta da lui una medaglia in Corea del Sud. Eppure il 24enne potrebbe rivelarsi un elemento ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Goms 2018 : nello skiathlon è dominio russo. Vincono Anastasia Sedova e Denis Spitsov. Settima Anna Comarella : Ultima prova a tinte russe per gli Under 23 ai Mondiali di categoria di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera: nello skiathlon si impongono, tra le donne, sulla distanza dei 15 km (7,5 km tc + 7,5 km tl), Anastasia Sedova, e tra gli uomini, sulla distanza dei 30 km (15 km tc + 15 km tl) Denis Spitsov. Anna Comarella fa registrare il miglior piazzamento azzurro di giornata, col settimo posto. Nella competizione femminile tripletta russa, con ...

Sci di fondo - Mondiali Juniores Goms 2018 : nello skiathlon vincono in solitaria la svedese Karlsson ed il norvegese Amundsen : Si sono svolte oggi a Goms, in Svizzera le prove di skiathlon valide per i Mondiali Juniores di sci di fondo: tra le donne si è imposta sulla distanza dei 10 km (5 tc+5 tl) la svedese Frida Karlsson, mentre tra gli uomini, sulla distanza dei 20 km (10 tc+10 tl) ha trionfato il norvegese Harald Oestberg Amundsen. Unico italiano in top 10 Martin Coradazzi, settimo. Nella prova maschile il norvegese Harald Oestberg Amundsen ha trionfato in ...

Sci di fondo - Mondiali Under 23 Goms 2018 : Anna Comarella e Paolo Ventura centrano la top ten nella 10 e nella 15 km tc : Giornata dedicata alle gare in tecnica classica con partenze ad intervalli ai Mondiali Under 23 di sci di fondo in corso a Goms, in Svizzera: nella 10 km femminile vince la russa Yana Kirpichenko, mentre nella 15 km maschile trionfa il norvegese Mattis Stenshagen. L’Italia raccoglie due noni posti, con Anna Comarella e Paolo Ventura. Tra gli uomini si impone il norvegese Mattis Stenshagen, che chiude in 36’28″3 e resiste alla ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Non devo guardare in faccia nessuno - ma solo lottare per una medaglia. Nella team sprint non mi nascondo” : ESCLUSIVA OA SPORT – La vetta dell’Olimpo rappresenta l’ultimo traguardo per Federico Pellegrino, a 27 anni già tra i più grandi fondisti italiani di tutti i tempi. Dopo aver vinto una Coppa del Mondo sprint ed il Mondiale 2017, l’aostano andrà ora a caccia dell’ambita medaglia olimpica a PyeongChang 2018, l’unica a mancare in una bacheca già molto ricca. La chance più importante per puntare alla vittoria sarà ...