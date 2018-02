Sci | Coppa del Mondo | Goggia terza in Germania

Sci : Coppa del Mondo - Goggia 3ª nella cronometrata di Garmisch : ROMA - L'azzurra Sofia Goggia in 1.39,82 ha ottenuto il terzo miglior tempo nell'unica prova cronometrata della discesa di Coppa del Mondo di Garmisch . La prima discesa con partenza da quella di superG , è già in programma oggi, sabato 3 febbraio, e la seconda domani alle 12.30 su tutto l'intero tracciato e cioè quello su cui è ...

Sci Alpino - Lindsey Vonn festeggia l’ottantesima vittoria in Coppa del Mondo a Garmisch! Seconda una grande Sofia Goggia : Lindsey Vonn brucia di due centesimi Sofia Goggia e festeggia l’ottantesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. La campionessa americana trionfa nella discesa, in versione sprint, di Garmisch Partenkirchen, imponendosi davanti all’azzurra in un duello che si potrà ripetere già nella gara di domani e soprattutto alle ormai imminenti Olimpiadi di PyeongChang. Su una Kandahar ridotta, Vonn ha fatto la differenza nella parte alta di ...

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia 1-2 : le pagelle degli azzurri. Simone Bolelli che roveScio! Fabio Fognini a fasi alterne : L’Italia ha concluso la seconda giornata di Coppa Davis in vantaggio: 2-1 con il Giappone. Il match di doppio ha sorriso a Fabio Fognini ed a Simone Bolelli, vittoriosi contro la coppia nipponica composta da Ben McLachan/Yasutaka Uchiyama con il punteggio di 7-5 6-7 7-6 7-5. Di seguito le pagelle degli azzurri. Simone Bolelli 8: Un giocatore che ha solo il dritto? Assolutamente no. Il tennista di Budrio, con il suo rovescio, sorprende ed è ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2018 : la prova della discesa femminile si disputerà domani alle 10. Alle 12.30 la gara : Non c’è pace sulla Kandahar Renne di Garmisch: dopo la cancellazione della prima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, anche oggi gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca. La nevicata della notte ha portato il fondo della pista a rovinarsi, compromettendone l’integrità. Si è giunti così alla decisione di rinviare, quella che sarà l’unica prova, obbligatoria ...

Sci velocità - tutto pronto per la prima tappa di Coppa del Mondo : gli atleti azzurri impegnati sulla pista di Vars : ... Simone Origone , reduce dall'ennesimo intervento al ginocchio, , Emilio Giacomelli e Valentina Greggio a dare il primo assalto stagionale alla Coppa del Mondo nella tappa inaugurale di Vars, in ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la storia e la tradizione del Trofeo Luxardo. A Padova gli Sciabolatori azzurri a caccia del podio : Torna la grande Scherma in Italia e lo fa con la 61esima edizione del Trofeo Luxardo a Padova. Un appuntamento storico della Coppa del Mondo e che vedrà in pedana tutti i migliori sciabolatori del Mondo. In totale sono 212 gli atleti in gara e c’è grande attesa soprattutto per gli azzurri che andranno alla caccia del podio sia nell’individuale di sabato sia nella prova a squadre di domenica. L’ultima vittoria italiana al ...

Coppa Davis 2018 - i precedenti tra i giocatori di Italia e Giappone. Avversari nuovi per Fabio Fognini - Taro Daniel il più “conoSciuto” : L’Italia è pronta a scendere in campo per il primo turno della Coppa Davis 2018. Gli azzurri sfideranno il Giappone in trasferta, a Morioka, provando a raggiungere per il terzo anno consecutivo i quarti di finale. Complice l’assenza di Kei Nishikori la squadra capitanata da Corrado Barazzutti è favorita, ma attenzione al team nipponico, che potrà contare in primis su una superficie particolarmente adatta, il veloce indoor. Il ...