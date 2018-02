Sci alpino | Sofia Goggia | “Sono davvero contenta per questo podio Domani proverò a

Sci alpino - Sofia Goggia beffata Lindsey Vonn a Garmisch : 80ª vittoria per l'americana : ... per l'americana trionfo numero 80 Appena due centesimi separano Lindsey Vonn e Sofia Goggia nella prima discesa femminile di Coppa del mondo sulla pista Kandahar Rennen di Garmisch su un tracciato ...

Sci alpino - Caduta horror per Jacqueline Wiles a Garmisch : urla di dolore per la statunitense [VIDEO] : Terribile Caduta per Jacqueline Wiles a Garmisch: urla di dolore, Lindsey Vonn non nasconde la sua disperazione E' attualmente in corso la discesa libera femminile di Coppa del Mondo di Garmisch. Grande spettacolo sulle nevi tedesche, con una fantastica Sofia Goggia beffata da una strepitosa Lindsey Vonn, attualmente al comando. Non è mancato qualche scivolone, ma destare ...

Sci alpino - Lindsey Vonn festeggia l’ottantesima vittoria in Coppa del Mondo a Garmisch! Seconda una grande Sofia Goggia : Lindsey Vonn brucia di due centesimi Sofia Goggia e festeggia l’ottantesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo. La campionessa americana trionfa nella discesa, in versione sprint, di Garmisch Partenkirchen, imponendosi davanti all’azzurra in un duello che si potrà ripetere già nella gara di domani e soprattutto alle ormai imminenti Olimpiadi di PyeongChang. Su una Kandahar ridotta, Vonn ha fatto la differenza nella parte alta di ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia seconda per due centesimi : Vonn imbattibile : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Garmisch : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.00. Buon ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia seconda per due centesimi : Vonn imbattibile : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Garmisch (Germania) , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Kandahar Renne Sofia Goggia va in cerca di conferme sulle nevi tedesche. In vetta alla graduatoria di specialità la bergamasca vuol ben figurare nell'ultima gara prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Un weekend, fino ad ora, condizionato dal meteo. Dopo la ...

Sci alpino - discesa Garmisch 2018 : Breezy Johnson la più veloce in prova davanti a Lindsey Vonn e Sofia Goggia : Si è disputata questa mattina la prova di discesa libera femminile per la gara di Garmisch, in Germania, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018. Il via era alle 10:00 di questa mattina, essendo state annullate le due prove nei giorni precedenti a causa del maltempo. La più veloce è stata l’americana Breezy Johnson che con il tempo di 1’39″52 si è piazzata davanti a tutte. Dietro di lei c’è Lindsey ...

Sci alpino - Discesa femminile Garmisch 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Orario d’inizio e come vederla in tv : Ultimo appuntamento di Coppa del Mondo femminile prima delle Olimpiadi di Pyeongchang: a Garmisch, fra oggi e domani, ci saranno due discese, nelle quali la nostra Sofia Goggia proverà a difendere il pettorale rosso di leader di Discesa libera. L’azzurra dovrà fronteggiare le rivali Tina Weirather, Lindsey Vonn, stando però attenda a non strafare in vista dell’appuntamento clou stagionale che sta per iniziare in Corea. La gara, per ...

LIVE Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia vuol difendere il pettorale rosso. Vonn e Weirather le rivali : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Garmisch (Germania) , valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla mitica Kandahar Renne Sofia Goggia va in cerca di conferme sulle nevi tedesche. In vetta alla graduatoria di specialità la bergamasca vuol ben figurare nell’ultima gara prima dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Un weekend, fino ad ora, condizionato dal meteo. Dopo la ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali : tutti gli ori dell’Italia. Alberto Tomba - Deborah Compagnoni e Gustavo Thoeni trascinatori con tre titoli a testa : Lo sci alpino è la disciplina in cui l’Italia ha conquistato più medaglie, e più ori, alle Olimpiadi Invernali. Nella storia, l’Italia ha conquistato ben 32 medaglie, di cui 15 d’oro, in particolare fra la fine degli anni 70 e quella degli anni ’90. L’Italia, nel medagliere all time, è quinta dietro a Austria, Svizzera, Francia e USA e davanti alla Germania di una medaglia d’oro. Al maschile, il pioniere fu ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Garmisch 2018 : la prova della discesa femminile si disputerà domani alle 10. Alle 12.30 la gara : Non c’è pace sulla Kandahar Renne di Garmisch: dopo la cancellazione della prima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, anche oggi gli organizzatori hanno dovuto alzare bandiera bianca. La nevicata della notte ha portato il fondo della pista a rovinarsi, compromettendone l’integrità. Si è giunti così alla decisione di rinviare, quella che sarà l’unica prova, obbligatoria ...

Sci alpino - Mondiali juniores 2018 : lo svizzero Marco Odermatt trionfa anche in superG. Pietro Canzio è tredicesimo : Lo svizzero Marco Odermatt è il re della velocità ai Mondiali juniores in corso di svolgimento a Davos. Il beniamino di casa, dopo aver vinto la medaglia d’oro in discesa, si ripete anche nel superG odierno. Una vittoria nettissima, infliggendo ampi distacchi agli avversari. Sul podio ci sale una coppia statunitense. Secondo posto per River Radamus a 88 centesimi, mentre terzo è Luke Winters, staccato di 91 centesimi dalla vetta. Già dal ...

Sci alpino - cancellata la seconda prova a Garmisch. Attese novità sul programma del weekend : Dopo la cancellazione della prova di ieri, anche oggi le ragazze non sono riuscite a scendere in pista a Garmisch per il secondo test cronometrato in vista delle discese libere in programma domani e domenica. L’ultima gara di Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sta riscontrando delle importanti difficoltà a causa del meteo: nelle notte sono caduti una decina di centimetri di neve e il fondo della pista si è ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : cancellata per pioggia la prima prova cronometrata : Il weekend di Garmisch inizia nel segno del maltempo. La prima prova cronometrata della Discesa libera femminile, in programma questa mattina, è stata cancellata a causa della pioggia. Una decisione che gli organizzatori hanno provato a scongiurare ma che poi sono stati costretti a prendere: prima, infatti, avevano provato ad abbassare la partenza per via della nebbia presente nella parte alta del percorso, poi, per il sopraggiungere della ...