San Biagio | Onomastico Santo del giorno | il 3 febbraio | ma ci sono anche altri San

San Biagio : i dolci tipici in Italia : In giro per la nostra Penisola, sono davvero numerosi i dolci tipici preparati in occasione della festività di San Biagio. Giusto per citare i più celebri, a Lettomanoppello, in provincia di Pescara, è tempo di tarallucci di San Biagio, contenenti semi d’anice, benedetti e distribuiti ad amici e parenti per proteggere dai mali di stagione, in particolar modo dal mal di gola. A Taranta Peligna, in provincia di Chieti, si svolge la Sagra delle ...