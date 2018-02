Samsung Galaxy S9 uscita in italia

Quando sarà attivo Samsung Pay su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e come funzionerà? : I proprietari di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sono più che mai interessati a Samsung Pay in questi giorni, soprattutto dopo che l'aggiornamento di gennaio a disposizione per i device no brand ha introdotto l'app dedicata al servizio di pagamento sul loro telefono, anche se non ancora attivo. Quando il sistema di funzionamento si potrà utilizzare e come funzionerà? A dire la verità Samsung Pay avrebbe dovuto già essere disponibile in Italia. In ...

Nuova conferma per le dimensioni dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus simili a quelle dei predecessori : Da Mobile Fun arrivano alcuni interessanti dettagli sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus grazie alle custodie ufficiali Clear View. Ecco tutti i dettagli

Guida all’acquisto del Samsung Galaxy S8 il 3 febbraio : prezzo giusto e possibili scenari : Il mese di febbraio è appena iniziato e si preannunciano settimane davvero calde per coloro che hanno già acquistato un Samsung Galaxy S8, o che intendono farlo a stretto giro. A strettissimo giro, infatti, dovrebbe essere avviata la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per i beta tester, considerando il fatto che questa fase ha fornito buoni riscontri sulla tenuta dello smartphone tanto apprezzato dal ...

Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Mondovì vs Caserta apre la 23ª giornata : trasferte per Chieri e Brescia : Samsung Galaxy Volley Cup A2: testacoda Mondovì-Caserta per aprire la 23ª giornata. La Battistelli ospita il Club Italia, Cuneo di scena a Soverato. trasferte per Chieri e Brescia Sempre più incerta, ...

Samsung rilascia le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy A5 (2017) e Galaxy Note 8 : Samsung rilascia le patch di sicurezza di gennaio per Galaxy Note 8 e Galaxy A5 (2017). Le novità per quest'ultimo include anche nuove funzionalità per la fotocamera, tra cui la modalità "Selfie Focus"

Samsung Galaxy S9 Prezzo : Il Prezzo del Samsung Galaxy S9 sarà superiore a quello del Galaxy S8 Il Prezzo del Galaxy S9 potrebbe superare anche quello dello smartphone Samsung Note 8.

Novità Oreo su Samsung Galaxy S8 : dettagli sull’inedita Experience 9 : Continua l'attesa per l'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S8, che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe riuscire a sbarcare a livello internazionale entro questo mese di febbraio. Sappiamo che tale major-release risulterà basata, almeno per gli attuali top di gamma del momento (tra cui rientra a pieno titolo anche il Note 8), sull'interfaccia Samsung Experience 9, concepita per camminare a braccetto con la versione biscottata dell'OS mobile ...

Samsung Galaxy S9 Caratteristiche tecniche : Il telefono Andoid Samsung Galaxy S9 sarà presentato ufficialmente tra poco più di 20 giorni e, in molti utenti, si chiedono quali sono le Caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S9.

Galaxy S9 : per gli affezionati Samsung una notizia buona e una cattiva : Samsung Galaxy S9 resta il device più atteso di questa prima parte di 2018. Il colosso coreano ha ormai annunciato che il suo flagship sarà presentato alla vigilia del prossimo Mobile World Congress di Barcellona. E questo è un dato su cui non esistono più dubbi, dato che per gli altri continuano a rincorrersi rumors. Questa non è la conseguenza del fatto che si tratta di un prodotto molto atteso e che crea molta attenzione da parte dei media, ...

Samsung Galaxy S9 la batteria quanti mAh : Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus avranno la stessa batteria del Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S8 Plus Quanto dura la batteria Galaxy S9.

Non demorde il Samsung Galaxy S6 Edge Plus : altro aggiornamento per i Vodafone : Si tiene al passo coi tempi il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che muove un altro passo in avanti verso le più recenti omologazioni. Questa volta ad aver preso confidenza con gli ultimi aggiornamenti disponibili è stato l'esemplare brandizzato Vodafone, che ha accolto il firmware G928FXXS4CRA1, caratterizzato dalla patch di sicurezza di gennaio. Questi i dettagli: Samsung Galaxy S6 Edge Plus Vodafone PDA: G928FXXS4CRA1 CSC: G928FVFG3CQI4 ...

Pessime notizie per Samsung Galaxy S6 e S6 Edge : l’aggiornamento Oreo è un miraggio? : Non sono notizie particolarmente incoraggianti quelle che sono emerse in queste ore per chi si ritrova ancora in possesso di un Samsung Galaxy S6, S6 Edge e S6 Edge Plus. Negli ultimi tempi erano aumentate in modo significativo le probabilità di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo a bordo dei top di gamma commercializzati durante il 2015, ma evidentemente di recente qualcosa potrebbe essere cambiata, almeno stando ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus - data di uscita sul mercato. Prezzo e caratteristiche : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la data di uscita sul mercato - Prezzo e caratteristiche Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, ecco la data di uscita sul mercato. Prezzo e caratteristiche Manca poco alla ...

Ecco una lista di dispositivi Samsung Galaxy 2018 non ancora annunciati : In giornata è comparsa in rete una lista di dispositivi Samsung Galaxy 2018 non ancora annunciati. Alcuni dei nomi in codice erano già noti grazie ai precedenti leak. Tuttavia la lista ne comprende anche diversi altri inediti. Scopriamo insieme quali dispositivi Samsung Galaxy potrebbero arrivare nel corso dell'anno.