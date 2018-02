Samsung Galaxy S9 e S9 Plus | quale sarà il loro sistema operativo? | Data uscita | prezzo

Samsung Galaxy S9 uscita in italia : La presentazione del telefono Android Samsung Galaxy S9 si terrà a Barcellona dal 26 febbraio al 01 marzo ma quando sarà messo in vendita in italia

Quando sarà attivo Samsung Pay su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e come funzionerà? : I proprietari di Samsung Galaxy S7 e S7 Edge sono più che mai interessati a Samsung Pay in questi giorni, soprattutto dopo che l'aggiornamento di gennaio a disposizione per i device no brand ha introdotto l'app dedicata al servizio di pagamento sul loro telefono, anche se non ancora attivo. Quando il sistema di funzionamento si potrà utilizzare e come funzionerà? A dire la verità Samsung Pay avrebbe dovuto già essere disponibile in Italia. In ...

Nuova conferma per le dimensioni dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus simili a quelle dei predecessori : Da Mobile Fun arrivano alcuni interessanti dettagli sui Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus grazie alle custodie ufficiali Clear View. Ecco tutti i dettagli L'articolo Nuova conferma per le dimensioni dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus simili a quelle dei predecessori è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Guida all’acquisto del Samsung Galaxy S8 il 3 febbraio : prezzo giusto e possibili scenari : Il mese di febbraio è appena iniziato e si preannunciano settimane davvero calde per coloro che hanno già acquistato un Samsung Galaxy S8, o che intendono farlo a stretto giro. A strettissimo giro, infatti, dovrebbe essere avviata la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per i beta tester, considerando il fatto che questa fase ha fornito buoni riscontri sulla tenuta dello smartphone tanto apprezzato dal ...

Samsung Galaxy Volley Cup A2 - Mondovì vs Caserta apre la 23ª giornata : trasferte per Chieri e Brescia : Samsung Galaxy Volley Cup A2: testacoda Mondovì-Caserta per aprire la 23ª giornata. La Battistelli ospita il Club Italia, Cuneo di scena a Soverato. trasferte per Chieri e Brescia Sempre più incerta, ...