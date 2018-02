Sampdoria | Giampaolo dopo il pari col Toro | “Zapata arrabbiato per il cambio? Ecco cosa

Sampdoria e Torino si dividono la posta : ancora un risultato positivo per Mazzarri - recrimina Giampaolo [FOTO] : 1/6 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino : le scelte di Giampaolo e Mazzarri : Formazioni ufficiali Sampdoria-Torino – La 23^ giornata di Serie A si aprirà con la sfida di ‘Marassi’ che metterà di fronte Sampdoria e Torino in uno scontro che mette in palio punti preziosi per la corsa all’Europa League. I blucerchiati sono reduci dal blitz sul campo della Roma che ha ulteriormente galvanizzato la squadra di Giampaolo, autrice sin qui di un campionato al di sopra delle aspettative. Di fronte ci sarà ...

Clamoroso Sampdoria-Torino : Mazzarri invia una “spia” a Bogliasco - i dettagli e la reazione di Giampaolo : Sampdoria-Torino è una delle gare più interessanti del weekend, dato che le due squadre sono in lotta per i posti che valgono l’Europa League. Ebbene, il tecnico del Torino Walter Mazzarri sa che non può sbagliare un colpo contro la sua ex squadra e per non lasciare nulla al caso ha deciso di ricorrere ad un vecchio espediente. Il tecnico granata ha infatti inviato una “spia” a Bogliasco, centro sportivo della Sampdoria. ...

Serie A - Sampdoria. Giampaolo : 'Divertimento prima del risultato. Felice siano rimasti tutti' : In un mese si sono visti i due volti della Sampdoria di Marco Giampaolo. Dalla sconfitta col Benevento, alle vittorie con Fiorentina e Roma, che hanno tenuto al sicuro il sesto posto dalle offensive ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Torino - giocheremo con il cuore» : GENOVA - Dopo aver battuto la Roma in trasferta la Sampdoria non vuole fermarsi. La squadra blucerchiata ha in mente però una strada ben precisa da percorrere: "All'Europa ci puntiamo, ma dobbiamo ...