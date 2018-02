Sampdoria | Ferrero spiega | “vi svelo perchè non ho venduto Caprari”

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : «Caprari è rimasto perché voglio vincere» : GENOVA -Il presidente della Sampdoria , Massimo Ferrero , è intervenuto oggi ai microfoni di Italia nel Pallone, in onda su Radio 2. Straripante come suo solito, il numero uno doriano ha fatto il ...

Calciomercato Sampdoria - il comunicato su Caprari poi Ferrero spaventa sul futuro di Giampaolo : Ultime ore di Calciomercato per la Sampdoria ma è difficile aspettarsi trattative importanti. Intanto il presidente Ferrero parla di Giampaolo, ecco le dichiarazioni a RMC Sport: “I tifosi devono stare tranquilli perché non vendo nessuno. Faccio zero a zero: non vendo e non compro. Giampaolo? Abbiamo un rapporto di grande stima e rispetto. Ma se a giugno vuole andare al Napoli, vada dove lo porta il cuore. Il non metto le clausole sugli ...

Sampdoria - a tutto Ferrero : “l’addio al club - Giampaolo-Napoli ed il futuro di Torreira - vi dico tutto!” : Il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, ha parlato ai microfoni della radio RMC Sport Network, rivelando particolari interessanti della sua esperienza in blucerchiato. In primis sono stati chiesti al presidente lumi sulla sua permanenza in casa Samp: “i tifosi devono stare tranquilli: non vendo nessuno. Giampaolo? Grande stima. A giugno può andare al Napoli? Andrà dove vorrà il cuore”. Lascia aperta qualche porta dunque ...

Calciomercato Sampdoria - parla Ferrero : “arriva Giaccherini? Ecco la verità” ma Osti lo smentisce : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dall’entusiasmante successo sul campo della Roma, la squadra di Giampaolo sta disputando una stagione veramente importante. Si pensa al mercato e nelle ultime ore sono arrivate dichiarazioni importanti da parte di Ferrero ai microfoni di Premium Sport: “Sto benissimo, a prescindere da questa sofferenza. Chi la fa l’aspetti: ci hanno beffati una volta ma alla seconda ce ...

Roma-Sampdoria 0 a 1 - Ferrero dopo la vittoria : “Lupacchiotti - state vicini alla squadra!” : Al termine di Roma-Sampdoria il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha parlato in mixed zone: “Giampaolo sul mercato non ha bisogno di regali. Ai tifosi romanisti dico che bisogna stare vicini alla squadra: lupacchiotti stategli vicini. Se la Roma mi ha chiesto Torreira? Non mi risulta, in questo momento non siamo in vendita. Le mie proposte per la Figc sono molto semplici: i futuri presidenti non si devono dimenticare che c’è ...

Sampdoria - Ferrero : 'Quagliarella non si tocca - tutti su Torreira' : 'Quagliarella non è vendita'. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a Radio Crc, blinda il suo gioiello e spazza via le voci di mercato che hanno parlato anche di un possibile ritorno a Napoli. ...

Ferrero critico sulla corsa alla Figc - poi il mercato della Sampdoria : “Torreira interessa a molti - ecco cosa dico” : “Nel calcio bisogna azzerare tutto e ricominciare perche’ altrimenti si va a prendere un’automobile bella, ma usata. Bisognerebbe avere piu’ coraggio e parlo di noi presidenti. I tre candidati non possono far parte di tre mondi diversi, esiste un solo mondo, quello del calcio. Lo sport ci fa arrabbiare e sorridere e noi abbiamo il dovere di rinnovare con i fatti e non con le chiacchiere”. Lo ha detto, ai microfoni ...

Sampdoria - Ferrero tenta il “colpaccio” Eder : la situazione : In casa Inter c’è aria di cambiamento in questo mercato di gennaio. Diversi i colpi in entrata per il club nerazzurro, con alcuni reparti che vanno senz’altro rafforzati. Arriverà un difensore a dar man forte ai pochi centrali presenti in rosa ed anche due interpreti per il centrocampo. Uno potrebbe essere Ramires, l’altro sarà un calciatore più offensivo con Rafinha al momento in vantaggio sulla concorrenza. C’è però ...

Calciomercato Sampdoria - parla Ferrero : le indicazioni sul club blucerchiato : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria è reduce dalla brutta sconfitta contro il Benevento, adesso il club può concentrarsi sul mercato. Ecco le indicazioni del presidente Ferrero come riporta ‘Gianluca Di Marzio’: “ancora arrabbiato dopo il Benevento? C’è un film che si chiama “Altrimenti ci arrabbiamo”… avevo ragione e quando ho ragione mi arrabbio, perché io ho una squadra di uomini valorosi, ...

Furia Ferrero - il patron della Sampdoria è ancora nero di rabbia e ‘minaccia’ i calciatori! : Il ko rimediato dalla Sampdoria contro il Benevento non è ancora stato digerito dal patron blucerchiato Massimo Ferrero. Per il ‘Viperetta’ è stata un’Epifania da dimenticare: dopo la partita infatti il numero uno della Samp ha dovuto fare i conti con l’esplosione di una ruota in autostrada all’altezza di Caiazzo, provincia di Caserta, prontamente sostituita dall’autista-bodyguard Davide. Ai microfoni de ‘Il Secolo ...