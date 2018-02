: #Salvini: #5stelle hanno un’impostazione di sinistra, vogliono distribuire reddito a chiunque. Un imprenditore sa b… - matteosalvinimi : #Salvini: #5stelle hanno un’impostazione di sinistra, vogliono distribuire reddito a chiunque. Un imprenditore sa b… - akaSignorK : Luca Traini, fascista già candidato dalla #LegaNord di #Salvini, sparava alla cieca per #Macerata su chiunque avess… -

è un,a prescindere dal colore della pelle", poi "è chiaro ed evidente un'immigrazione fuori controllo,un'invasione come quella organizzata, voluta e finanziata in questi anni,porta allo scontro sociale" Così il leader della Lega Nord,ha commentato l'arresto del 28enne autore della sparatoria a Macerata. "Non vedo l'ora di andare al governo per riportare sicurezza,giustizia sociale,serenità in tutta Italia", ha aggiunto a margine della presentazione dei candidati a San Lazzaro di Savena (Bologna).(Di sabato 3 febbraio 2018)