Salvini attacca il Pd Nel programma una minestra riscaldata

Elezioni - Bruxelles riabilita Berlusconi europeista. Salvini attacca : “Il 3%? Non esiste. No a larghe intese volute da Ue” : Uno ha annunciato l’intenzione di rispettare il limite Ue che fissa al 3% il rapporto tra deficit e pil. L’altro, invece, no: per lui quella regola non esiste. Solo su una cosa sono d’accordo: no alle larghe intese dopo le Elezioni. A 40 giorni dalle politiche del prossimo 4 marzo il centrodestra si trova già spaccato. E su un tema fondamentale: i rapporti con l’Unione Europea. Nel day after del ritorno a Bruxelles di ...