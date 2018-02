Salto con gli sci | Daniel Andre Tande vince sul trampolino di Willingen davanti a Freitag

Chelsea-Conte - rapporti ormai naufragati : il Milan inizia l’asSalto : Clamorosa sconfitta nella gara di ieri di Premier League del Chelsea, tonfo davanti al pubblico contro il Bournemouth, situazione molto delicata per i Blues e stagione che per il momento può essere considerata negativa, anche la qualificazione in Champions League è a rischio. Sul banco degli imputati è finito anche il tecnico Antonio Conte, il rapporto tra le parti è ormai naufragato, le prime avvisaglie ci sono state già in estate quando ...

Il medley di Alexia a 90 Special con un Salto nel passato da Uh la la la a Happy (video) : Alexia a 90 Special ci fa fare un salto nel tempo con alcuni dei suoi più grandi successi. La vera regina della pop dance raggiunge Nicola Savino per quella che si è dimostrata una presenza immancabile all'interno del programma di Italia1. Si parte immediatamente con Uh la la la, per continuare con alcune delle canzoni più iconiche di quegli anni. Al bordo del palco, anche una cordata di ballerini che ha danzato a ritmo di musica per tutto il ...

LIVE Pagelle Atalanta-Juventus - semifinale Coppa Italia in DIRETTA : la Juve ritrova Buffon per contenere l’asSalto di Gomez e compagni : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Atalanta-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Atalanta-Juventus, semifinale d’andata della Coppa Italia 2018. È la prima sfida di un doppio round che determinerà l’accesso alla finale. Favorita d’obbligo la Juve, detentrice del trofeo. I bianconeri, però, dovranno fare attenzione in casa della formazione rivelazione dell’ultimo biennio. La squadra di Gasperini sa ...

Salto con gli sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia. 8 azzurri in gara - Malsiner la più giovane della spedizione : Nella giornata di oggi sono stati resi noti i convocati dell’Italia per la prossime Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, ormai prossime. Tra questi, anche gli otto nomi per il Salto con gli sci, per cui è stato scelto di utilizzare il contingente completo. Di seguito l’elenco dei convocati. Salto CON GLI SCI Uomini (4): Davide Bresadola, Federico Cecon, Sebastian Colloredo, Alex Insam. Donne (4): Evelyn Insam, Lara Malsiner, ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : trionfo per Anze Semenic a Zakopane - Richard Freitag nuovo leader nella generale : Tempo di prime volte sul trampolino HS 140 di Zakopane, in Polonia. Lo sloveno Anze Semenic, infatti, ha ottenuto la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo di Salto con gli sci, rimontando nella seconda serie grazie ad un Salto perfetto che gli ha consentito di salire sul gradino più alto del podio. L’intera competizione è stata condizionata dal vento, molto ballerino specialmente nella prima serie, che ha visto la clamorosa ...