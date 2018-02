Sagna al Benevento Ufficiale | ottavo colpo in questo calciomercato per i giallorossi

Calciomercato Benevento - ufficiale : Sagna firma fino a giugno : Benevento - Bacary Sagna è un giocatore del Benevento . L'annuncio è arrivato dal club sannita, che ha comunicato come nella mattinata di oggi sia stato "raggiunto l'accordo tra il Benevento Calcio e ...

Sagna - ecco la firma : al Benevento fino a giugno con opzione per il 2019 : Ora è ufficiale: Bacary Sagna è un giocatore del Benevento. Il club campano ha annunciato di avere raggiunto l'accordo col difensore francese, che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno ...

Sagna svela : “ecco perchè ho scelto il Benevento… sorpresi?” : Il neo acquisto del Benevento, Bacary Sagna, ha parlato a Footballfancast della sua scelta di sposare il progetto del presidente Vigorito. Una scelta molto spiazzante, che il calciatore ha motivato così: “Nei mesi scorsi ho avuto molte offerte dai maggiori campionati europei come Inghilterra, Francia, Spagna, Turchia, in MLS e dalla stessa Italia. Ma non sarebbero state le giuste destinazioni per me e la mia famiglia. Non ho scelto il Benevento ...

Calciomercato - Benevento : visite mediche e firma per Sagna : Ci siamo: Benevento accoglie ufficialmente Bacary Sagna . Come si legge sul sito ufficiale del club, "è stato raggiunto l'accordo con il giocatore. Il difensore francese di origini senegalesi ha ...

Benevento - frecciata di Vigorito ai giocatori. Ufficiale l’acquisto di Sagna : i dettagli del contratto : Il patron de Benevento, Oreste Vigorito, ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Mattino’ con frecciata ai suoi giocatori: “Il mercato? Mi sono divertito un mondo. Ma quello che importa è che sia cambiata la testa del Benevento: fino a ottobre i miei calciatori andavano nello spogliatoio degli avversari a chiedere magliette come fossero tifosi. Poi qualcuno ha capito che non era la gita sociale“. Intanto è Ufficiale ...

Calciomercato Benevento-Sagna : affare praticamente fatto : BENEVENTO - Colpo di coda del mercato del Benevento . Bacary Sagna è in viaggio per il Sannio: lo riferisce Sky che annuncia l'arrivo del difensore classe 1983 , che era svincolato, in Campania. Dopo ...

Calciomercato - Benevento : è fatta per l'arrivo di Sagna : E' sempre Calciomercato, anche dopo la chiusura ufficiale delle liste avvenuta alle ore 23 del 31 gennaio. Il Benevento, infatti, pesca nel mercato degli svincolati e porta a termine un affare davvero ...

Benevento - ecco Sagna : Il mercato del Benevento prosegue anche dopo la scadenza naturale del 31 gennaio. I giallorossi hanno infatti chiuso per lo svincolato Bakary Sagna. Il rinforzo di lusso per De Zerbi ha accettato la ...

Calciomercato Benevento - è fatta per Sagna : tutti i dettagli : Calciomercato Benevento – Nonostante il Calciomercato invernale sia ufficialmente terminato il 31 gennaio alle 23, il Benevento ha messo a segno un altro colpo ad effetto pescando dalla lista dei molti svincolati. E’ fatta per Bacary Sagna, terzino francese ex Arsenal e Manchester City. I contatti di oggi hanno portato alla chiusura della trattativa con il giocatore che è già in viaggio per la Campania. Un rinforzo sicuramente ...

Calciomercato Benevento - fatta per l'arrivo di Sagna : Benevento - Colpo di coda del mercato del Benevento . Bacary Sagna è in viaggio per il Sannio: lo riferisce Sky che annuncia l'arrivo del difensore classe 1983 , che era svincolato, in Campania. Dopo ...

Calciomercato Benevento - ecco la svolta : la decisione di Sagna : Calciomercato Benevento – Il Benevento continua a muoversi sul mercato svincolati, il club crede ancora alla salvezza ed è pronto a mettere a segno un colpo importante. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ la pista Sagna rimane ancora aperta, nelle ultime per il calciatore sono arrivate altre offerte tra tutte quella dello Sporting Braga, l’ex Arsenal però ha rifiutato la priorità è per il Benevento. La decisione ...

Benevento - doppio colpo a costo zero : in arrivo Paletta e Sagna : Benevento, doppio colpo a costo zero: in arrivo Paletta e Sagna Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benevento, doppio colpo- Una salvezza complicata, ma che non scoraggia la voglia del Benevento di provarci finchè la matematica lo permetterà. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club giallorosso sarebbe pronto a mettere le mani su Paletta e Sagna. ...

Benevento - che peccato : no Sagna - no... Ludivine! : Con il passaggio per ora 'sfumato' al Benevento del 35enne difensore francese, ex di Manchester City e Arsenal, 65 presenze in Nazionale, è saltata anche la 'possibilità' di vedere sugli spalti degli ...

Benevento : saltano Sagna e Yanga-Mbiwa - spunta un altro nome - : Il Benevento sognava Mapou Yanga-Mbiwa e Bacary Sagna per la difesa, ma probabilmente non saranno loro i rinforzi per il reparto arretrato che il club di Oreste Vigorito regalerà a mister Roberto De ...