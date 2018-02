Safer Internet Day | il 6 febbraio l' evento al Teatro Brancaccio

Safer Internet Day : ecco i dati su web e minori in una INFOGRAFICA : Il 6 febbraio si celebrerà anche in Italia il Safer Internet Day: si tratta di un evento annuale, organizzato a livello internazionale con il supporto della Commissione Europea nel mese di febbraio, che vuole promuovere un utilizzo più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie, in particolare tra i bambini e i giovani di tutto il mondo. Nel corso degli anni, il Safer Internet Day è diventato un evento di riferimento, arrivando a ...