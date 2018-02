Rudy Zerbi attacca Alessandro dei The Jab ad Amici 17 | “Sei anonimo”

Yaser/ Amici 17 - duro scontro social con Rudy Zerbi : le motivazioni del maestro : Yaser lascerà la scuola? E' stata un'altra settimana difficile per il cantante ad Amici 17 dopo il duro scontro social con Rudy Zerbi e l'incontro in sala: il cantante sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 10:43:00 GMT)

Luca Vismara/ Amici 17 - duro scontro con Rudy Zerbi. "Ecco il perché dei miei mancati schieramenti" : Luca Vismara rischia l'eliminazione nella nuova diretta di Amici 17? Dopo l'ennesima discussione con Carlo di Francesco e Rudy Zerbi ormai sembra che non ci sia più speranza per lui(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 09:41:00 GMT)

Yaser/ Amici 17 - duro scontro social con Rudy Zerbi : il cantante vicino all'eliminazione? : Yaser lascerà la scuola? E' stata un'altra settimana difficile per il cantante ad Amici 17 dopo il duro scontro social con Rudy Zerbi e l'incontro in sala: il cantante sarà eliminato?(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 07:41:00 GMT)

Luca Vismara/ Amici 17 - duro scontro con Rudy Zerbi - lascerà la scuola? : Luca Vismara rischia l'eliminazione nella nuova diretta di Amici 17? Dopo l'ennesima discussione con Carlo di Francesco e Rudy Zerbi ormai sembra che non ci sia più speranza per lui(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 07:00:00 GMT)

Rudy Zerbi/ Da Amici 17 a Uomini e donne : il flop di Luca Vismara e la verità su Giorgio e Gemma : Rudy Zerbi boccia Luca Vismara come allievo di canto di Amici 2018 ed è convinto che Gemma Galgani e Giorgio Manetti del trono over di Uomini e donne non tornino più assieme(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 13:18:00 GMT)

Il dramma di Rudy Zerbi che spiazza tutti : "Ringrazio Dio che lo ha salvato" : Rudy Zerbi ha festeggiato suo figlio Leo: la storia del piccolo è da brividi e per questo il professore di Amici di Maria De Filippi ha festeggiato con maggiore felicità il traguardo del suo bambino. Il giorno in cui ha rischiato di perderlo è lontano, sempre più lontano, e a ogni sorriso che Rudy può ammirare sul viso del figlioletto spinge la paura di quel momento sempre più in fondo al cuore. Dimenticare forse sarà impossibile, ma vedere il ...

Rudy Zerbi festeggia il compleanno del figlio Leo e svela un dramma familiare : Rudy Zerbi, il giorno del compleanno del figlio Leo, ha voluto festeggiare questo evento sui social, postando una foto insieme alla moglie Maria e al piccolo. L’immagine mostra la gioia e nessuno può immaginare il dramma che hanno vissuto esattamente tre anni fa. Sul suo blog aveva scritto: “Oggi Leo compie tre anni. La storia del nostro piccolo grande guerriero ve l’ho già raccontata, non voglio tornarci sopra. Grandi ansie, paure e ...

Rudy Zerbi Vs Yaser Cryo/ Amici 17 - dalle accuse social allo scontro tv : "Mi hanno tappato la bocca" : Rudy Zerbi, professore di canto di Amici 2018, non ha gradito un post polemico del cantante Yaser Cryo. Il botta e risposta su Instagram finisce con le scuse dell'allievo(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:23:00 GMT)

Amici 17 : Rudy Zerbi furioso con Yaser dopo il post su Instagram : Rudy Zerbi e Yaser: lo sconto ad Amici di Maria De Filippi Il post scritto da Yaser su Instagram contro la scuola di Amici 17 ha fatto infuriare Rudy Zerbi, che durante la puntata di oggi ha attaccato duramente il giovane cantante. Precisamente Yaser ha scritto sui social che la scuola di Maria De Filippi gli ha tappato la bocca e privato dal pubblico per quasi due mesi, e ha aggiunto che le critiche ormai sono chiacchiere fuori luogo fino a ...

AMICI 17 / Lite tra Yaser e Rudy Zerbi : il cantante costretto a cancellare un post perchè "diffamatorio" : Nella scuola di AMICI 17, Emma è alla ricerca di una nuova consapevolezza, mentre Einar, che continua a temere il pubblico, spera di trovare una…(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:35:00 GMT)

Rudy Zerbi / Festeggia il figlio Leo e il padre Giorgio Ciana - ma ad Amici discute con i ragazzi... : Rudy Zerbi ha Festeggiato il terzo compleanno del figlio Leo che rischiò di morire insieme alla madre a causa del distacco della placenta. Ma la disperazione è ora grande gioia...(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:29:00 GMT)

Il dramma di Rudy Zerbi che spiazza tutti : "Ringrazio Dio che lo ha salvato" : Rudy Zerbi ha festeggiato suo figlio Leo: la storia del piccolo è da brividi e per questo il professore di Amici di Maria De Filippi ha festeggiato con maggiore felicità il traguardo del suo bambino. Il giorno in cui ha rischiato di perderlo è lontano, sempre più lontano, e a ogni sorriso che Rudy può ammirare sul viso del figlioletto spinge la paura di quel momento sempre più in fondo al cuore. Dimenticare forse sarà impossibile, ma vedere il ...

“Stava morendo ma poi…”. Rudy Zerbi alza gli occhi al cielo e ringrazia Dio. Lo fa nel giorno del compleanno del figlioletto che - per un problema - ha rischiato di non vedere mai. A tre anni di distanza da quei momenti terribili ecco la confessione del popolare giudice della tv : Un Rudy Zerbi come non si era mai visto. Sereno, disteso e con il cuore in mano. A 3 anni da quel giorno che poteva cambiargli la vita per sempre le sue parole hanno un significato ancora più forte. Sì perché 3 anni fa nasceva suo figlio Leo, un dono del cielo per cui Zerbi oggi ringrazia Dio. “Grandi ansie, paure e poi, per fortuna, un lieto fine – scrive Rudy Zerbi -. Ogni anno che passa però, non smetto di ringraziare il ...

Rudy Zerbi commosso per i 3 anni del figlio : "Ringrazio il Signore per aver salvato lui e la mamma" : E' un giorno importante per Rudy Zerbi. Oggi il figlio Leo compie 3 anni, e il conduttore festeggia commosso ripensando al dramma vissuto proprio alla nascita del bambino. Nato prematuro, al settimo...