Roma Nel teatro Eliseo appuntamenti con la cultura

Morte nella favela del Flaminio - gioiello della Roma abbandonata : Certi luoghi non muoiono solo in quanto edifici, ma possono diventare contenitori di Morte veri e propri. Il caso, gravissimo in sé, riguarda lo stadio Flaminio di Roma, una grande opera d'arte ...

Roma - cadavere nello stadio Flaminio : si riaccende la polemica sul degrado : Il ritrovamento di un cadavere all'interno dello stadio Flaimonio riaccende le luci sulla struttura progettata tra il 1957 e il 1958 da Pier Luigi Nervi e dal figlio Antonio e che da anni versa in un ...

Roma. Piccolo : stadio Flaminio verte nel degrado per inattività Raggi : Roma – Piccolo: stadio Flaminio verte nel degrado per colpa dell’immobilismo Raggi Roma – Questo il comunicato della consigliera capitolina del Pd Ilaria Piccolo sulla... L'articolo Roma. Piccolo: stadio Flaminio verte nel degrado per inattività Raggi su Roma Daily News.

Cosa fare a Roma Nel weekend del 3 e 4 febbraio : Vi aspetteranno oltre 1000 mq tra spa, ristoranti, zona wellness e yoga , oltre a un'area dedicata agli spettacoli e alle performance artistiche. Nel weekend le porte del "santuario" si aprono alle ...

Diciottenne Romana fatta a pezzi - il testimone chiave : «L?ho accompagnata sul mio taxi - poi è entrata nel palazzo con lui» : «Io l'ho portata ai Giardini Diaz, me la ricordo bene erano le 9,40 circa di martedì, è sbucata dalla stazione e mi ha detto di portarla fino ai giardini, stava bene»....