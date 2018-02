Roma | gambizzato un 40enne

Roma - gambizzato vicino alla stazione Termini : Ferito a una gamba, forse da un colpo d'arma da fuoco , vicino alla stazione Termini di Roma . La polizia ha ricevuto la segnalazione di un gambizzato in via Giolitti ed è intervenuta sul posto. Al ...

Roma - gambizzato vicino alla stazione Termini : Roma, 12 gen. (AdnKronos) - Ferito a una gamba, forse da un colpo d'arma da fuoco, vicino alla stazione Termini di Roma. La polizia ha ricevuto la segnalazione di un gambizzato in via Giolitti ed è intervenuta sul posto. Al momento, però, gli agenti non hanno trovato bossoli, né c'è certezza sull'ar