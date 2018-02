Roma | dopo il caffè arriva anche il ' pasto sospeso' | Chef Rubio e Erri De Luca per i

Juventus - Romagna il dopo Barzagli : i bianconeri pronti a riacquistarlo dal Cagliari : Juventus, Romagna il dopo Barzagli: i bianconeri pronti a riacquistarlo dal Cagliari Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Romagna IL dopo Barzagli- La Juventus pensa al futuro e studia le mosse in vista della prossima stagione. Secondo le ultime news di radiomercato, i bianconeri starebbero analizzando l’opportunità di riportare il difensore ...

Roma. Meloni : no a incontro con ambulanti dopo la protesta - continuiamo con gli spostamenti : ROMA- Meloni sulla protesta degli ambulanti: no ad incontro, avanti con sgombero Roma – L’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Adriano Meloni, si è così... L'articolo Roma. Meloni: no a incontro con ambulanti dopo la protesta, continuiamo con gli spostamenti su Roma Daily News.

Infineon in retRomarcia dopo i conti : Teleborsa, - Infineon scivola di oltre il 2% dopo che ha rivelato di aver chiuso il primo trimestre 2018 con ricavi pari a 1,77 miliardi di euro in calo dagli 1,82 mld registrati nel trimestre scorso ...

Roma : domani e dopodomani blocco auto e moto : Roma- domani e dopodomani, , martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde, dalle ore 7.30... L'articolo Roma: domani e dopodomani blocco auto e moto su Roma Daily News.

Juan Jesus - rendimento pessimo anche a Roma : all'Inter non manca. Ecco le sue pagelle dopo la dormita su Zapata : Gazzetta dello Sport 4: 'Ogni volta che il pallone arriva dalle sue parti sono brividi. Si addormenta sul gol, Zapata gli sfila alle spalle'. Corriere dello Sport 5: 'Ripescato al posto di Fazio ruba ...

Roma - Zaza il dopo Dzeko : l’attaccante del Valencia nel radar di Monchi : Roma, Zaza il dopo Dzeko: l’attaccante del Valencia nel radar di Monchi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Roma, Zaza IL dopo Dzeko- Secondo quanto riportato da “SportMediaset”, la Roma, complice l’imminente cessione di Dzeko al Chelsea, starebbe valutando alcune alternative all’attaccante bosniaco, considerate anche le precarie ...

Roma-Sampdoria 0 a 1 - Ferrero dopo la vittoria : “Lupacchiotti - state vicini alla squadra!” : Al termine di Roma-Sampdoria il presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha parlato in mixed zone: “Giampaolo sul mercato non ha bisogno di regali. Ai tifosi romanisti dico che bisogna stare vicini alla squadra: lupacchiotti stategli vicini. Se la Roma mi ha chiesto Torreira? Non mi risulta, in questo momento non siamo in vendita. Le mie proposte per la Figc sono molto semplici: i futuri presidenti non si devono dimenticare che c’è ...

Fincantieri in rally dopo conferma arrivo ministro Le Maire a Roma : Grande giornata per Fincantieri che corre in borsa, grazie alle dichiarazioni del ministro francese Le Maire sui cantieri navali. Bruno Le Maire, ministro all'Economia francese ha confermato a Davos

Roma - malore in un liceo dopo abuso di alcol : grave ragazza 15enne : Si è sentita male a scuola per abuso di alcol ed è stata soccorsa e trasportata dal 118 in ospedale. E' accaduto a una studentessa 15enne di un liceo Romano, il Russell , dove era in corso la ...

Qualcomm in retRomarcia a Wall Street dopo la multa dell'Antitrust : (Teleborsa) - Qualcomm si muove in retromarcia a Wall Street. La compagnia tech statunitense passa di mano con un calo dell'1,20%. A dare una spinta al ribasso la mega multa inflitta dall'Antitrust ...

Inter - Santon chiude profilo Instagram dopo insulti per l'errore con la Roma : Davide Santon ha ricevuto numerosi insulti sui social dopo l'errore contro la Roma, che ha spianato la strada per il gol del momentaneo vantaggio di El Shaarawy a San Siro. L'esterno dell'Inter ha ...