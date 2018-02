Roma | Di Francesco | Contento che il mercato sia finito

Roma - Di Francesco : "De Rossi non convocato. Mercato chiuso? Son felice" : La Roma cerca di ripartire dopo il k.o. interno con la Sampdoria. Davanti domani ci sarà l'Hellas Verona. Una partita non semplice dove Di Francesco dovrà fare ancora a meno di De Rossi: "Voglio avere ...

Roma - Di Francesco : 'Dzeko è più sereno. De Rossi non sarà convocato' : 'Ho visto la Roma allenarsi molto bene, con il pensiero e la testa giusta. C'è la voglia di conquistare fiducia e stima dei tifosi che ci circondano. Domani, a Verona contro l'Hellas, sarà un punto di ...

Il mercato non cambia la Roma? Ci pensa Di Francesco : il tecnico vara il nuovo modulo giallorosso! : 1/15 ...

Roma - MONCHI / Il ds spagnolo : massima fiducia in Eusebio Di Francesco : ROMA, MONCHI: il direttore sportivo spagnolo ha sottolineato come sia stata la squadra giallorossa a rifiutare l'offerta del Chelsea per Edin Dzeko e non il calciatore bosniaco.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 21:39:00 GMT)

Lista Uefa Roma - ecco le decisioni del tecnico Di Francesco : Lista Uefa Roma – Gli uomini di Eusebio Di Francesco, vincitori del Gruppo C, saranno impegnati negli ottavi di finale contro lo Shakhtar Donetsk, con andata in Ucraina il 21 febbraio e ritorno all’Olimpico il 13 marzo, la Roma si candida ad essere protagonista in Champions League. Nelle ultime ore di mercato è arrivato Jonathan Silva che sarà il sostituto di Emerson, passato al Chelsea. ecco l’elenco dei giallorossi: BECKER Alisson ...

BLIND ALLA Roma/ Calciomercato - Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco : Calciomercato, BLIND ALLA ROMA? Monchi cerca un rinforzo a costo 0 per Di Francesco, serve un'alternativa in difesa dopo la cessione di Emerson Palmieri al Chelsea(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 22:15:00 GMT)

CRISI Roma/ Eusebio Di Francesco rischia l'esonero? Dubbi e calciomercato complicano la vita : CRISI ROMA, Eusebio Di Francesco rischia l'esonero? Il momento dei giallorossi è molto complicato e il calciomercato crea altre preoccupazioni. Nelle prossime ore grandi novità?(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 17:13:00 GMT)

Francesco Scognamiglio : festa per i 20 anni ad AltaRoma - ma salta Milano : 'C'è una gran confusione nel mondo della moda - afferma il designer -. Non amo questa ossessione per lo streetwear che ha reso il ready-to-wear troppo commerciale. Nelle collezioni si mettono solo T-...

Crisi Roma - le incertezze di Di Francesco. Dzeko - trasferimento a rischio. E anche Totti viene criticato : Roma - Una sola vittoria nelle ultime 8 partite di campionato, 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giocate in casa e un Olimpico mai così 'nemico'. Continua il passo del gambero della Roma che si ...

Francesco Scognamiglio chiude AltaRoma e festeggia 20 anni dedicati alle donne : Ha da festeggiare Francesco Scognamiglio , designer amatissimo dalle star, che ieri sera alla Galleria Nazionale di Roma ha chiuso Altaroma portando in passerella tutto il suo mondo, congelato in uno ...

Roma-Sampdoria/ Crisi giallorossa : il gol di Zapata affonda Di Francesco - 3 punti nelle ultime 6 giornate : Diretta Roma Sampdoria: risultato finale 0-1. Il gol di Zapata affonda i giallorossi all'Olimpico, è Crisi per Eusebio Di Francesco con 3 punti nelle ultime 6 giornate(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:42:00 GMT)

Pagelle/ Roma-Sampdoria (0-1) : Fantacalcio - i voti. Che serataccia per Di Francesco! (Serie A 22^ giornata) : Le Pagelle di Roma Sampdoria: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata nella 22^ giornata di Serie A. Tra i migliori del match i due portieri, Alisson e Viviano.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 10:42:00 GMT)

Calvanico e Battipaglia in lutto. Nel contRomano morti Francesco Merola e Carmine Moretta : Una tragedia che ha scosso due città, ha distrutto due famiglie. Francesco Merola ha imboccato l’autostrada A2 contromano. Il ragazzo di

Crisi Roma - clamorosa accusa di Di Francesco alla squadra : parole forti! : La Roma non sa più vincere. Contro la Sampdoria è arrivata una sconfitta pesante per il morale. I tifosi hanno contestato ampiamente la squadra che ora rischia seriamente di rimanere fuori dalla Champions, se non ci sarà un cambio di rotta. Al termine del match Eusebio Di Francesco ha rifilato una clamorosa accusa proprio ai suoi giocatori: “Non mi lascia dormire la prestazione, il resto si vedrà. Non so cosa rispondere sul fatto che non ...