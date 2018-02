Roma | detenuto compie 80 anni | festa nel carcere di Rebibbia

Roma - detenuto 60enne suicida in cella : 21.43 Nuovo suicidio di un detenuto in un carcere a Roma. "Nella notte un 60enne, imputato per ricettazione, si è impiccato nella propria cella che condivideva con altri quattro che non si sono accorti di nulla". Così in una nota il segretario per il Lazio del Sappe, il sindacato della polizia penitenziaria. "Il nuovo drammatico suicidio evidenzia come i problemi sociali e umani permangono nei penitenziari, lasciando isolato il personale a ...