Roberto Saviano | Il mandante morale dei fatti di Macerata è Salvini

Macerata - Roberto Saviano incolpa Salvini : È lui il mandante morale : Roberto Saviano non ha dubbi su chi sia il colpevole della sparatoria di Macerata . E punta il dito contro Matteo Salvini .Questa mattina a Macerata , capoluogo delle Marche, un uomo, poi identificato come Luca Traini, ha sparato diversi colpi di arma da fuoco dalla sua automobile, contro sei persone di colore. Al momento dell'arresto, il 28enne aveva una bandiera tricolore sulle spalle, ha fatto il saluto fascista, ha gridato "viva ...

Don Aniello Manganiello contro Roberto Saviano e la sua Gomorra : “Servono testimoni e non maestri” : Gomorra nel mirino di polemiche e analisi così come il suo creatore, Roberto Saviano . Questa volta a scagliarsi contro lo scrittore e la serie è Don Aniello Mang Aniello , già parroco di Scampia. Chi segue le storie di Camorra e la tv conosce bene Don Aniello , spesso protagonista a Le Iene, da sempre paladino della guerra alla mafia e, soprattutto, contrario al fenomeno Gomorra e a chi l'ha creato. Don Aniello Mang Aniello si sente solo. Lo urla ...

Dopo Gomorra 3 Roberto Saviano a M di Michele Santoro - un monologo in ogni puntata da giovedì 11 gennaio : Lo spazio di Roberto Saviano a M di Michele Santoro sarà quello che una volta occupava lo stesso conduttore del programma col suo monologo d'apertura. A poche settimane dalla conclusione della terza stagione di Gomorra su Sky Atlantic e nel bel mezzo della scrittura dei nuovi episodi della quarta, lo scrittore partenopeo torna in tv per partecipare al nuovo talk show di Michele Santoro in partenza giovedì 11 dicembre nella nuova collocazione ...

Scrivere le serie tv con Roberto Saviano - alla Scuola Holden : Un corso ad aprile 2018: lezioni al poligono, all'obitorio e il know how di Saviano e Anthony Zuiker, ideatore di CSI The post Scrivere le serie tv con Roberto Saviano, alla Scuola Holden appeared first on Il Post.