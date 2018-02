RISULTATI SERIE A Classifica aggiornata | diretta gol live score | si gioca a Marassi!

RISULTATI SERIE B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : Frosinone in vetta! (24^ giornata) : Risultati Serie B, 24^ giornata: Classifica aggiornata , diretta gol live score delle partite che si giocano per il terzo turno del girone di ritorno. Tante squadre si giocano gli obiettivi(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:56:00 GMT)

RISULTATI SERIE C / Classifica aggiornata - diretta gol live score : le gare del pomeriggio (24^ giornata) : RISULTATI SERIE C, Classifica aggiornata e diretta gol live score : si gioca la 24^ giornata di campionato, sabato 3 febbraio va in scena il solo girone B con il Padova in fuga(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:20:00 GMT)

LIVE RISULTATI SERIE B : cronaca di tutti i match in tempo reale - oggi 3 febbraio : i parziali dei primi tempi : Vi daremo tutti gli aggiornamenti in diretta e la cronaca in tempo reale delle partite delle 15.00 , con il LIVE testuale di quello che accadrà in tutti i campi. Dopo un girone d'andata in cui l'...