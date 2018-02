RIFORMA PENSIONI Le richieste del Movimento Opzione donna ultime notizie

RIFORMA pensioni/ In Val d'Aosta via la previdenza dei consiglieri regionali (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 3 febbraio. In Val d'Aosta via la previdenza dei consiglieri regionali. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 13:27:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Una nuova Opzione donna tra le proposte del Pd (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Una nuova Opzione donna tra le proposte del Pd. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 febbraio(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:06:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Centrodestra verso compromesso sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 febbraio. Il Centrodestra verso compromesso sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 05:12:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI - ultime novità dal governo : ok decreto su lavori gravosi Video : Seppur in ritardo rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane, è arrivato oggi il nuovo decreto ministeriale che, nel quadro della cosiddetta fase due della Riforma #Pensioni, evita di fatto per migliaia di lavoratori impegnati in quindici mansioni considerate gravose, l'adeguamento dell'eta' pensionabile che, in base all'adeguamento automatico dell'adeguamento all'aspettativa di vita previsto dalla tanto discussa legge Fornero, salira' ...

RIFORMA PENSIONI - Meloni : oltre la Fornero - quota 101 - le novità Video : Ieri l'intervento del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti [Video] in qualche modo a sostegno della proposta del leader della Lega Matteo Salvini sull'abolizione della Riforma #Pensioni targata Fornero. Oggi il nuovo intervento del leader di Fratelli d'Italia #giorgia Meloni che sembra trovare una terza via, almeno dal punto di vista lessicale: non abolire, cancellare, rottamare, abrogare ma andare oltre l'attuale normativa ...

RIFORMA PENSIONI/ Firmato decreto sui lavori gravosi (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Gentiloni: Poletti ha Firmato decreto sui lavori gravosi. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 febbraio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 17:57:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Ascani (Pd) : no alla cancellazione della Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Ascani (Pd): no alla cancellazione della Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 febbraio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:14:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Federmanager : basta alle fake news sulla previdenza (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Federmanager: basta alle fake news sulla previdenza. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 febbraio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:44:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Quota 41 - esodati - Ape - Opzione donna : Damiano rilancia (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Quota 41, esodati, Ape Opzione donna: Damiano rilancia. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 febbraio(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 12:54:00 GMT)

RIFORMA pensioni/ Il fact checking sulle parole di Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 2 febbraio. Il fact checking sulle parole di Matteo Salvini. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 11:12:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI/ Via dal lavoro a 60 anni - la richiesta di Pcl e Scr (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 2 febbraio. Il programma di Pcl e Scr chiede di cancellare la Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 05:09:00 GMT)

ELEZIONI E RIFORMA PENSIONI/ Damiano pronto a dare il suo contributo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Cesare Damiano pronto a dare il suo contributo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 febbraio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 18:09:00 GMT)

Elezioni e RIFORMA pensioni/ La domanda del Cods in vista del voto (ultime notizie) : riforma pensioni, ultime notizie. La domanda del Cods in vista delle Elezioni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 febbraio(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 16:31:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018 : Quota 100 - misure costose ma le risorse sono reperibili : Si continua a discutere sulle misure che potrebbero cambiare la precedente Riforma Fornero proposte dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle in piena campagna elettorale. Si tratta della Quota 100 e della Quota 41 a favore dei lavoratori precoci che, nonostante l'ingente costo che potrebbero comportare risultano le misure più accreditate. Per la prima volta Lega e il Movimento 5 Stelle sembrano avere idee abbastanza simili anche se come si evince ...