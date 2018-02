Riforma pensioni Damiano e il programma del Pd ultime notizie

Riforma PENSIONI/ Le richieste del Movimento Opzione donna (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Le richieste del Movimento Opzione donna. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 febbraio(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:41:00 GMT)

Riforma pensioni/ In Val d'Aosta via la previdenza dei consiglieri regionali (ultime notizie) : Riforma pensioni, oggi 3 febbraio. In Val d'Aosta via la previdenza dei consiglieri regionali. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 13:27:00 GMT)

Riforma pensioni/ Una nuova Opzione donna tra le proposte del Pd (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Una nuova Opzione donna tra le proposte del Pd. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 febbraio(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:06:00 GMT)

Riforma pensioni 2018/ Centrodestra verso compromesso sulla Legge Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 febbraio. Il Centrodestra verso compromesso sulla Legge Fornero. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 05:12:00 GMT)

Riforma pensioni - ultime novità dal governo : ok decreto su lavori gravosi Video : Seppur in ritardo rispetto a quanto annunciato nelle scorse settimane, è arrivato oggi il nuovo decreto ministeriale che, nel quadro della cosiddetta fase due della Riforma #Pensioni, evita di fatto per migliaia di lavoratori impegnati in quindici mansioni considerate gravose, l'adeguamento dell'eta' pensionabile che, in base all'adeguamento automatico dell'adeguamento all'aspettativa di vita previsto dalla tanto discussa legge Fornero, salira' ...