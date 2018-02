Renzi parte da Scandicci per la corsa al Senato

Caos liste - direzione Pd termina alle 4 e le minoranze non partecipano al voto. Emiliano : “Renzi ha garantito i suoi fedeli” : Diciotto ore. Questo il tempo trascorso tra la prima convocazione della direzione del partito Democratico, prevista per venerdì alle 10.30 (e fatta slittare alle 16 ufficialmente per non “sovrapporsi all’inaugurazione dell’anno giudiziario”), poi da metà pomeriggio fatta scalare alle 20 e, ancora, posticipata alle 22.30. L’avvio reale solo alle 02.29 di sabato mattina. alle 4 la direzione dem, cha messo il timbro ...

Matteo Renzi candida la Boschi a Bolzano - dal Svp parte il siluro : 'Errore inconcepibile' : La grana Boschi e l'altolà da Bolzano alla sua candidatura. 'È assolutamente incomprensibile, un errore capitale accettarla' avrebbe detto ieri Siegfried Brugger , l'ex leader della Svp , racconta Il ...

Renzi è rimasto senza parte in commedia - l'Europa non lo conosce più : Niente, i sondaggi non segnalano alcuna ripartenza per Matteo Renzi . L'ultima rilevazione Emg per il TG La7 di Enrico Mentana vede il centro-destra avanzare di appena lo 0,1% in una settimana, la ...

Partecipato incontro a Modica Alta sulla diffeRenziata : Differenziare i rifiuti converrà a tutti e presto diventerà un'abitudine. Lo ha evidenziato il Sindaco nel corso di un incontro con i cittadini

Vaccini : Renzi - 5 anni fa moriva Montalcini - noi dalla parte della scienza non dei guru : ... dei presunti complotti sui Vaccini, è necessario ribadire con ancora più forza e determinazione -conclude Renzi- che stiamo dalla parte di chi crede nella scienza e non nei guru. Di chi crede nella ...

Renzi : Paese come bicchiere mezzo pieno - partecipate creano lavoro : Roma, 30 dic. (askanews) - "Si chiude un anno in cui tutti gli indicatori economici mostrano che l'Italia sta meglio di prima", il "bicchiere era vuoto, adesso è mezzo pieno". Ma "bisogna andare ...

Parte la campagna elettorale - LoRenzin lancia Civica Popolare alleata Pd : Nel Centrosinistra entra la nuova formazione del ministro della Salute. Dai Cinque stelle in arrivo una novità per le candidature: nei collegi uninominali anche esponenti della società civile non ...

Nel partito di Alfano un clima da "si salvi chi può". Una parte sulla scialuppa di Renzi - un'altra con Berlusconi : A metà mattinata Maurizio Lupi e Antonio Gentile ricevono Raffaele Fitto, leader di Direzione Italia che conta poco più di una dozzina di seggi tra Camera e Senato. Nel day-after del passo indietro di Angelino Alfano, i colloqui tra chi guida le truppe parlamentari di Alleanza Popolare e i possibili alleati si fanno più intensi. C'è da sciogliere il nodo alleanze e bisogna farlo entro lunedì, quando nella ...

Parte la produzione in Italia del nuovo Suv Lamborghini : grazie a Renzi e Pd - grande vittoria del nostro Paese : L'avvio della produzione in Italia del nuovo SuperSUV Lamborghini rappresenta una grande vittoria per il nostro Paese, per il nostro sistema produttivo e per i lavoratori, una vittoria arrivata grazie all'impegno di Matteo Renzi premier, del Pd e che vede ora il coronamento finale grazie al governo Gentiloni.La celebrazione di questo importante passaggio industriale avverrà lunedì 4 dicembre quando, a Sant'Agata Bolognese (Bo), ...

Roma - raccolta diffeRenziata con chip : parte la sperimentazione. Raggi : “Prima capitale europea. Così tariffe puntuali” : parte al quartiere ebraico di Roma la raccolta differenziata tecnologica con sacchetti ‘intelligenti’, in grado grazie a un chip di riconoscere a quale utente appartiene. Un modo per identificare chi ricicla di più e chi meno, potendo in questo modo variare anche le tariffe della Tari. Il nuovo modello di prelievo dei rifiuti inizia in un’area di 40mila metri quadrati che si sviluppa attorno al Portico d’Ottavia, nella quale sono ...

Fake news - il M5S al contrattacco : “Un giochino di New York Times e Buzzfeed da parte di Renzi” : Il Movimento 5 stelle passa al contrattacco, dopo le accuse arrivate da Renzi nella conclusione della Leopolda, sul fronte delle Fake news. «Si parla di siti web sensazionalistici, a sostegno di una o l’altra forza politica, che riporterebbero i medesimi codici di Analytics e di Adsense. E non ci vuole un genio a capire che questi siti nascono spo...

Politica - Alla Leopolda di Renzi partecipa una pattuglia di varesini : Uno scorcio della Leopolda a Firenze Si è conclusa nella giornata di oggi a Firenze l'ottava edizione della Leopolda. La kermesse è stata aperta da un primo intervento di Matteo Renzi che ha iniziato ...

Parte dalla Leopolda la caccia di Renzi al 'voto utile' : Inizia l'ottava Leopolda nel segno delle fake news, vera ossessione della politica e, soprattutto, di Matteo Renzi. Falsità che viaggiano sul web e che, anche se paradossali, raccolgono migliaia di like. 'Quello che sta accadendo in queste ore - scrive Matteo Renzi nella ...