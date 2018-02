Renzi | ' L' Italia ha bisogno di credibilità e serenità per crescere'

Renzi contro Liberi e Uguali : 'Fate vincere la destra'. Grasso lo attacca : 'Racconti un'Italia di plastica' : Il leader del Pd poi aggiunge: 'L'Italia non può essere lasciata nelle mani di chi, rancoroso, vuole vederla fuori dall'euro, fuori dalla scienza, fuori dalle regole della politica, della normalità'. ...

Di Maio : 'Cav e Renzi finiscano di illudere gli italiani' : "Noi abbiamo mantenuto le nostre promesse. Gli altri non hanno questa credibilità. I programmi elettorali sono importanti se chi ve li propone è credibile, altrimenti non perdete tempo, non leggeteli ...

Renzi annuncia tre versioni del programma "Un'Italia più forte e più giusta" : A Bologna in corso la presentazione del programma elettorale del Pd: no effetti speciali, ma pragmatismo

Coppa Davis 2018 - Giappone-Italia : chi giocherà il doppio di domani? Bolelli-Fognini favoriti - occhio a LoRenzi. C’è lo spettro McLachlan : Si riparte dalla perfetta parità: 1-1 dopo la prima giornata, l’ottavo di finale della Coppa Davis è completamente aperto, Italia e Giappone si giocano tutto nel weekend. A indirizzare la sfida potrebbe essere proprio il doppio in programma nella giornata di domani ma Corrado Barazzutti è ancora in dubbio su chi far giocare e deciderà soltanto domani mattina i giocatori che scenderanno in campo a Morioka in un incontro fondamentale per la ...

Pd - Matteo Renzi presenta il programma elettorale 'Cento piccoli passi in avanti per l Italia' : Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perchè buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori', ha aggiunto il responsabile del programma dem. 'C'è chi fa ...

Coppa Davis 2018 - l’ultima chance per l’attuale generazione dell’Italia. Andreas Seppi e Paolo LoRenzi verso il finale di carriera - da dietro spingono i giovani : Domani finalmente si comincia. A Morioka (Giappone), capitale della prefettura di Iwate, prenderà il via la sfida del primo turno di Coppa Davis 2018 tra Giappone ed Italia. Un match importante per gli azzurri, motivati a centrare il bersaglio grosso al cospetto di un avversario che, privo di Kei Nishikori, non sembrerebbe essere irresistibile. Una tre giorni fondamentale per alcuni dei nostri giocatori come Andreas Seppi e Paolo Lorenzi. ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Sale Renzi e rallenta il centrodestra : crollo Fratelli d’Italia : Sondaggi Elettorali Politici: intenzioni di voto Elezioni 2018, ultime notizie e analisi. centrodestra rallenta, crolla Giorgia Meloni. Sale Renzi con la coalizione del centrosinistra(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 01:46:00 GMT)

Silvio Berlusconi e Matteo Renzi - sospetto sulle liste elettorali : Pd e Forza Italia - niente guerra nei collegi forti : Tra gli esperti di liste elettorali gira un sospetto: vuoi vedere che Pd e Forza Italia , sotto sotto, non si vogliono fare la guerra? Il Corriere della Sera ha analizzato gli 'scontri diretti' tra i ...

#Italia18 - Salvini : «Renzi mi irrita - spara numeri a caso : è Cetto La Qualunque» Diretta : Il leader della Lega negli studi di Roma risponde alle domande dei giornalisti del Corriere della Sera e alle domande dei lettori

Renzi : Azeglio Vicini ct di Notti magiche - oggi calcio italiano è zimbello : "Le famiglie si riunivano davanti alla Tv potendo urlare Forza Italia in pace , senza timore di buttarla in politica. - sottolinea - I caroselli di auto festeggiavano ogni vittoria della squadra ...

"Renzi vuole l'unità - Grasso no" Romano Prodi ad Affaritaliani.it L'ira di Liberi e Uguali. Scoppia il caso : "Renzi e il Pd lavorano per l'unità del Centrosinistra, Libero e Uguali no". Le parole pronunciate da Romano Prodi in un colloquio telefonico con Affaritaliani.it creano un vero e proprio caso politico, proprio all'indomani della chiusura delle liste e a poco più di un mese dalle elezioni politiche del 4 marzo Segui su Affaritaliani.it

Forza Italia : liste col trucco Silvio vuole una mezza vittoria Obiettivo : governare con Renzi : Le liste di Forza Italia, a parte i soliti noti, sono purtroppo infarcite da mezze calzette e traditori, ma poi tutti a stupirsi di come Renzi ha definitivamente fatto a pezzi il Pd. Segui su affarItaliani.it

Renzi lancia "l'Italia modello Alberto Angela : 4 marzo match point contro M5S". E mette in guardia dal pericolo Salvini : "Gentiloni è come la camomilla? Allora io sono la Red Bull. Ma non litigheremo". In un'intervista a Claudio Cerasa sul Foglio, il segretario del Pd Matteo Renzi parla del suo rapporto con il presidente del Consiglio."Io credo che in campagna elettorale sia necessario un giusto mix tra buon senso, equilibrio e capacità di prendere i voti. Sono d'accordo con Paolo quando dice che per il Paese era importante aggiungere un elemento di ...

'Tutta la politica italiana è mossa dal rancore' (di N. MiRenzi) : Giravo il mondo come esperto internazionale. Stavo diventando qualcuno. Da un giorno all'altro, vidi sbarrata la strada della mia carriera. Fu tremendo. Perdonai Saraceno solo il giorno in cui andai ...