RENZI IN CAMPAGNA ELETTORALE Programma PD | C' è già una grande coalizione | quella

Macerata : RENZI - appello responsabilità - lasciamo fuori campagna elettorale - 3 - : E noi abbiamo l'occasione per far vedere che siamo profondamente diversi da chi vergognosamente strumentalizza ogni fatto terribile di cronaca. Perché, cari amici, il vero patriottismo non è di chi ...

RENZI e il programma Pd/ Apertura campagna elettorale a Scandicci : "Centrodestra in mano alle camicie verdi" : Renzi e il programma Pd: il segretario del Partito Democratico lancia le sue proposte in vista delle Elezioni. E non è la prima volta che si rifa allo spot anni Ottanta della Telefunken(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:22:00 GMT)

RENZI apre sua campagna elettorale : grande coalizione c'è - Lega-M5s : Se non lo facciamo vince il rancore, l'odio, la paura, vince chi crede nel guru e non nella scienza. Se noi ci ritiriamo vincerà chi crea il consenso con le fake news e le bischerate". 3 febbraio ...

