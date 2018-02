Renzi e Di Maio non cavalcano i fatti di Macerata | Ora calma | non

Elezioni - Bonino a D’Alema : “Non sono Renziana - ma oggi l’avversario non è il Pd - ma Salvini e Di Maio” : “Con Gentiloni a Roma sfideremo i nazionalisti di Salvini e i pasticcioni dei Cinque stelle”. lo ha detto Emma Bonino, che questa mattina, sabato 3 febbraio, la ufficialmente aperto la campagna elettorale a Roma in vista delle politiche del 4 marzo. “I nostri avversari sono i 5 Stelle, Salvini e così via. La priorità dello scontro in corso è questa”, ha spiegato la leader di +Europa. “Lo voglio dire anche a Massimo ...

Di Maio : Berlusconi e Renzi non illudano : 13.28 "Noi abbiamo mantenuto le nostre promesse. Gli altri non hanno questa credibilità. I programmi elettorali sono importanti se chi ve li propone è credibile, altrimenti non perdete tempo, non leggeteli perché non valgono alcunché". Lo ha detto il candidato premier Luigi di Maio in un incontro pubblico del M5S a Scicli, nel Ragusano invitando Berlusconi e Renzi a "finire di illudere gli italiani".

Di Maio : 'Cav e Renzi finiscano di illudere gli italiani' : "Noi abbiamo mantenuto le nostre promesse. Gli altri non hanno questa credibilità. I programmi elettorali sono importanti se chi ve li propone è credibile, altrimenti non perdete tempo, non leggeteli ...

Il piano B di Renzi - Di Maio e Salvini. Tutto dipende da Berlusconi? Video : Malcontento, tensione e veleni. La fotografia del Partito Democratico è tutta nel day after la presentazione dei candidati che correranno per il nuovo Parlamento. #Matteo Renzi questa volta si è esposto, molto di più rispetto alle precedenti occasioni. “Abbiamo in campo la miglior squadra per vincere le elezioni” ha affermato pubblicamente, quasi a voler replicare alle pesanti accuse piovutegli addosso dentro e fuori il Nazareno. Il segretario ...

Il piano B di Renzi - Di Maio e Salvini. Tutto dipende da Berlusconi? Video : Malcontento, tensione e veleni. La fotografia del Partito Democratico è tutta nel day after la presentazione dei candidati che correranno per il nuovo Parlamento. # Matteo Renzi questa volta si è ...