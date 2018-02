Renzi contro Liberi e Uguali | ' Fate vincere la destra' Grasso lo attacca | ' Racconti

Elezioni - Renzi contro l'M5S : 'Reddito cittadinanza incentivo a licenziare'. Il programma del Pd : Un programma per "nerd" da una sessantina di pagine. Una versione sintetica da 15 pagine e "una proposta fatta di 100 piccoli passi in avanti, piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo ...

Vaccini - scontro LoRenzin-Raggi : ANSA, - ROMA, 2 FEB - Vaccini a scuola, è scontro tra Lorenzin e Raggi. Dopo la presa di posizione della sindaca di che ieri ha scritto alla ministra e al presidente della regione Lazio Nicola ...

Elezioni - Crocetta contro Faraone e Renzi : “Hanno riempito il Pd di impresentabili. Gli elettori devono punirli” : Chiede agli elettori di “punire” i candidati del Pd per cambiare il partito. Attacca il sottosegretario Davide Faraone per avere riempito i dem di “impresentabili“. E soprattutto per averlo escluso dalle liste. Il motivo? Aveva tolto un incarico a un fedelissimo dello stesso Faraone, che ieri è finito indagato. A una settimana dall’esclusione dalle liste del Pd per le prossime politiche, Rosario Crocetta va ...

Vaccini - Virginia Raggi contro Beatrice LoRenzin/ “Bambini non vaccinati restano a scuola”. Pd : “Pericolosa” : Vaccini, Virginia Raggi contro Beatrice Lorenzin: “Bambini non vaccinati restano a scuola”. PD: “Pericolosa”. Le ultime notizie sul testo approvato dall'Assemblea Capitolina(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 22:52:00 GMT)

"Bedda ciao" contro Renzi : Bella ciao, contro Renzi. Come un "invasor" che ha occupato il partito, snaturandolo nel dna, da cacciare il 5 marzo, il giorno dopo il voto. Da qui ad allora, ognuno segua la sua coscienza, in campagna elettorale e nelle urne. Non era mai successo a un mese dal voto, una tale chiamata alle armi, da dentro il Pd.Accade in Sicilia, caso più eclatante di un partito che rischia di implodere ovunque, dopo la chiusura delle liste. Si chiamano ...

Pd : Rubino - non è scontro tra comunisti e Renziani - no a modello padronale/Rpt : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Questo movimento non sta nascendo dentro un area o dietro una persona. Non siamo davanti a uno scontro fra comunisti e renziani, come qualcuno ha voluto far credere. Quello che nasce oggi è un modello di partito contrario al modello padronale a cui stiamo assistendo".

Scafarto : "Chi ha avvertito Tiziano Renzi che aveva il telefono sotto controllo?" : "Io non ho taroccato nessuna informativa su Tiziano Renzi ma in questa vicenda restano ancora tante domande: mi riferisco alla chiamata che il 7 dicembre 2016, , 48 ore dopo l'avvio dell'...

Brunetta contro Barbagallo : rinnovi congelati con Letta - Renzi e Gentiloni : Roma – Questo quanto detto in una nota da Renato Brunetta, capogruppo di FI alla Camera dei deputati: “Allo sbadato Barbagallo ricordo che il blocco dei contratti... L'articolo Brunetta contro Barbagallo: rinnovi congelati con Letta, Renzi e Gentiloni su Roma Daily News.