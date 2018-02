Renzi | ' Centrodestra delle camice verdi | Flat tax fregatura per le famiglie'

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ I giovani chi votano? Bene M5s - malissimo Renzi e il centrodestra.. : SONDAGGI ELEZIONI 2018, intenzioni di voto e ultime notizie sulla campagna elettorale: il voto dei giovani, Bene M5s e malissimo Renzi. Centrodestra non sfonda con under30(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 02:15:00 GMT)

Sondaggi Elezioni 2018/ Sale Renzi e rallenta il centrodestra : crollo Fratelli d’Italia : Sondaggi Elettorali Politici: intenzioni di voto Elezioni 2018, ultime notizie e analisi. centrodestra rallenta, crolla Giorgia Meloni. Sale Renzi con la coalizione del centrosinistra(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 01:46:00 GMT)

Liste - fibrillazioni anche nel centrodestra. E Renzi si difende 'E la squadra più forte' : ... Matteo Renzi, dovrebbe toccare al leghista Alberto Bagnai, mentre Claudio Borghi, responsabile economico del partito, se la vedrà con il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, a Siena. All'...

Sondaggi Elezioni 2018/ Intenzioni di voto : Centrodestra al 37% - risale Renzi e non sfonda Liberi e Uguali : Sondaggi elettorali politici, Intenzioni di voto verso le Elezioni 2018: niente maggioranza il 4 marzo? Gentiloni leader, Regionali Lazio con Zingaretti indietro secondo Sondaggio Piepoli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:35:00 GMT)

Sondaggi - centrodestra sopra il 35% con il primato di credibilità. M5s unico argine. Il Pd crolla al 22 - 3% insieme a Renzi : Il centrodestra conquista gli elettori sui principali temi della campagna elettorale – economia, tasse, sicurezza e immigrazione – e si conferma la coalizione in testa alle intenzioni di voto. Per il Sondaggio realizzato da Ixè per l’Huffington la somma di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e la quarta gamba (Noi con l’Italia – Udc) arriva al 35,7%, conquistando 299 seggi alla Camera e 153 al Senato. ...

Renzi : Centrodestra è guidato dai populisti - il voto per loro allontana dall'Europa : Discorso del segretario dem sugli Stati Uniti d'Europa. Ai moderati di destra dice: 'Volete davvero dare la golden share al pupillo di Marine Le Pen, Matteo Salvini?'

Centrodestra - Renzi : è coalizione a guida dai populisti Lega-FdI : Milano, 20 gen. (askanews) 'La coalizione di Centrodestra è guidata non dal Ppe, ma dalle forze estremiste e populiste di Salvini e Meloni. Amici del PPe, vi stanno prendendo in giro. Basta guardare ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Lazio - Pirozzi : “Centrodestra sfoglia la margherita - ma non mi ritiro”. E poi rivela : “Mi cercò anche Renzi” : Il centrodestra non ha ancora deciso se convergere o meno sul suo nome come candidato per le Regionali del Lazio. Ma Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, insiste. E non intende ritirarsi dalla corsa: “Mi hanno offerto tante cose, ma non tutte le persone sono in vendita. Io penso che questa battaglia sia giusta e voglio farla, è la battaglia della mia vita. Vado avanti per la mia strada”, ha spiegato presentando i suoi comitati ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Berlusconi-Salvini ‘boom’ : centrodestra al 39% - Renzi ancora ko : SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 01:10:00 GMT)

Elezioni - Renzi : “Sfidiamo M5s e la sua incompetenza - non il centrodestra. Al governo? Basta che sia nome del Pd” : Mentre i sondaggi indicano il centrodestra vicino alla soglia spartiacque del 40%, il pensiero di Matteo Renzi è uno soltanto: il Movimento Cinque Stelle. “Se guardate i giornali, gli editorialisti hanno già votato e i titolisti già deciso. Hanno letto i sondaggi e detto che ha vinto il centrodestra: si sono dimenticati di leggere la legge elettorale che per due terzi premia non le coalizioni ma il primo partito”, dice il segretario ...

Renzi : "Sfidiamo l'incompetenza del M5S". E attacca il centrodestra : Arrivato al Lingotto di Torino per aprire la campagna elettorale del Pd, Matteo Renzi inizia con un suo vecchio pallino: 'Come ha detto Obama il problema è che i cittadini non fidano più o si fidano ...

Renzi : Sfidiamo l'incompetenza del M5S. E attacca il centrodestra : Arrivato al Lingotto di Torino per aprire la campagna elettorale del Pd, Matteo Renzi inizia con un suo vecchio pallino: "Come ha detto Obama il problema è che i cittadini non fidano più o si fidano più degli amici di Facebook che dei soggetti istituzionali. Nel tempo dei social, nel sapere orizzontale il problema che nessuno crede più a niente. E quarzo chiama tutti i sindaci e i consiglieri a una responsabilità maggiore. Voi ...

Renzi : centrodestra alleanza dello spread : Milano, 13 gen. (askanews) 'Il centrodestra è il centrodestra che torna a mettere insieme il modello Arcore venti anni dopo. Dove c'era Bossi in cannottiera c'è Salvini con la felpa. Al posto di Fini ...