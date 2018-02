Renzi attacca | le larghe intese sono pronte | tra M5S e Lega

Beppe Sala attacca Renzi : "Si è fatto la sua truppa di fedelissimi" : Se va male ha comunque aperto un nuovo mondo anche un po' per sé' . In definitiva, secondo Sala, Renzi cadrebbe comunque in piedi, considerato che si è plasmato il Pd a sua immagine somiglianza così ...

Elezioni - E.Letta attacca Renzi : tragico errore fare liste così : Roma, 29 gen. (askanews) - "Sono attonito per quel che è accaduto. Sia per il merito che per il metodo: durante questo fine settimana si è consumata una vicenda dai contorni tragici". Lo afferma, in ...

Candidati Pd - Cuperlo rinuncia e Calenda attacca. Renzi : squadra per vincere. Ai fedelissimi 160 posti sicuri su 200 : Nuova giornata di scontri con la minoranza. Il ministro: escluse persone serie e preparate, come si fa? - Ai fedelissimi di Renzi 160 posti sicuri su 200. I casi Realacci e De Vincenti

Di Maio e Salvini uniti sui vaccini/ “No all'obbligo” - LoRenzin attacca : “Il populismo parla la stessa lingua” : Di Maio e Salvini uniti sui vaccini: “No all'obbligo”. Lorenzin attacca: “Il populismo parla la stessa lingua”. Nuova convergenza tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma niente alleanze(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 18:03:00 GMT)

Zingaretti : Grasso ha detto sì. Gori in pista - Padoan attacca M5s - Renzi : Nostro obiettivo governare : Via libera al candidato di Liberi e Uguali e Pd alla Regione Lazio. Per noi, dice Grasso, rappresenta una svolta a sinistra, sui temi ci siamo. Intanto a Milano Matteo Renzi lancia Gori con il ...

Renzi e Calenda in tandem lanciano la candidatura di Gori. E attaccano 'l'incompetenza orgogliosa di M5s' : Dunque l'invito del segretario agli elettori e' "non credete a chi dice che e' finito il tempo della politica e c'e' spazio solo per i tecnici. Se si vogliono cambiare le cose c'e' bisogno dell'...

Renzi e Calenda in tandem lanciano la candidatura di Gori. E attaccano "l'incompetenza orgogliosa di M5s" : Mette in guardia contro l'improvvisazione dei 5 stelle e il centrodestra sempre uguale a se stesso. Invita gli elettori a non avere rancore ma speranza quando andranno alle urne il prossimo 4 marzo, scrollandosi di dosso la paura, la rassegnazione, e tirando fuori l'orgoglio. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha attaccato gli schieramenti rivali alle politiche e alle regionali nel suo intervento a Milano per sostenere il candidato alla ...

Di Maio : usano Roma e Torino contro di noi. E Appendino attacca Renzi : L'allarme è suonato negli ultimi giorni. Prima gli attacchi del presidente del Consiglio Gentiloni contro Virginia Raggi: 'Amministrazione inefficiente'. Poi le difficoltà di Torino: la consigliera ...

Renzi : "Sfidiamo l'incompetenza del M5S". E attacca il centrodestra : Arrivato al Lingotto di Torino per aprire la campagna elettorale del Pd, Matteo Renzi inizia con un suo vecchio pallino: 'Come ha detto Obama il problema è che i cittadini non fidano più o si fidano ...

Renzi attacca M5s : 'Avversario Pd è incompetenza - possiamo vincere' : Stoccata di Matteo Renzi al Movimento 5 stelle, accusato dal segretario Pd di "incompetenza". "Non puoi gridare onestà e alla prova dei fatti dimostrarti incapace di risolvere i problemi - dice all'...

Renzi attacca Grasso sull'abolizione delle tasse universitarie : 'È un favore ai ricchi. Ogni voto alla sinistra radicale va a Salvini' : "E' un favore ai ricchi e ai fuori-corso. Una norma scritta da Grasso ma pensata per Di Maio". Lo ha detto il leader dem, Matteo Renzi, a "Otto e mezzo" su La7, commentando la proposta di LeU sull'...