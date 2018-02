Recensione Elephone Cam | buona si | ma non quanto ci aspettavamo

viktec

(Di sabato 3 febbraio 2018) Il mondo delle actioncam è dominato da GoPro (ed in parte anche da Sony) e tale imposizione, permette a GoPro di avere circa l’80% dei veri utilizzatori di actioncam dalla loro. Chiunque ne desidera una, ma purtroppo, il costo non è sostenibile, o almeno non per tutti. Per fortuna numerose aziende si sono cimentate nel settore actioncam ed hanno creato nuovi modelli di actioncam, accessibili però a tutti. Una tra le migliaia è. Di seguito vi parlerò di questa actioncam, dalle caratteristiche invidiabili, ma nella sostanzaqualcosa in più. CONFEZIONE La scatola è una semplicissima scatola di cartone. Ha sulla parte superiore solo la raffigurazione della actioncam e il logo. Beh, la parte più bella però si trova all’interno. All’apertura vi troverete davanti la actioncam con lo ...