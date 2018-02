Quasi 80 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store primo weekend Febbraio

Sudafrica - Quasi mille minatori intrappolati sotto terra per blackout : Circa 950 minatori sono rimasti intrappolati sotto terra, in Sudafrica, in seguito a un blackout dovuto al maltempo. I media locali dicono che l'incidente è avvenuto nella miniera d'oro Sibanye-...

Blackout in Sudafrica : Quasi 1.000 minatori intrappolati in una miniera : Grande paura in Sudafrica dove circa 950 minatori sono rimasti intrappolati sotto terra a causa di un Blackout dovuto al maltempo. Lo riportano i media locali. L’incidente e’ avvenuto nella miniera d’oro Sibanye-Stilwater Beatrix, vicino la citta’ di Welkom, nel centro del paese. Il portavoce del proprietario della miniera, James Wellsted, ha assicurato che i minatori stanno bene e hanno ricevuto cibo e acqua. La corrente ...

Apple spende sempre più per i chip - balzo di Quasi il 30% - : Tra i primi dieci acquirenti di chip al mondo Dell, Lenovo, Huawei, BBK, HP, Hewlett Packard Enterprises, LG e Western Digital. Grazie agli imponenti ordinativi e budget di acquisto Samsung e Apple ...