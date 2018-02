MARCELLA BELLA/ L'ictus che ha colpito il fratello Gianni : "Apprezza la vita Quasi come prima" (Verissimo) : MARCELLA BELLA a Verissimo racconta della madre: è diventata anoressica a causa delL'ictus di Gianni. Musica: è tornata voglia dei grandi cantautori. I talent: non preparano al successo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 19:50:00 GMT)

Quasi 80 App e Giochi scontati e gratis sul Play Store primo weekend Febbraio : Quasi 80 app e Giochi gratis scontate il primo weekend di Febbraio 2018 dove risparmiare oltre 200 euro sul Google Play Store Oltre 70 applicazioni e Giochi gratis e scontate per Android per inizio Febbraio Aggiorniamo la lista delle applicazioni gratis o scontate ed ora sono oltre 70 app scontate tantissime applicazioni gratis per Android per un valore di oltre […]

Sudafrica - Quasi mille minatori intrappolati sotto terra per blackout : Circa 950 minatori sono rimasti intrappolati sotto terra, in Sudafrica, in seguito a un blackout dovuto al maltempo. I media locali dicono che l'incidente è avvenuto nella miniera d'oro Sibanye-...

Quasi mille minatori intrappolati per un blackout in Sudafrica : Circa 950 minatori sono rimasti intrappolati sotto terra, in Sudafrica, a causa di un blackout dovuto al maltempo. Lo riportano i media locali. L’incidente è avvenuto nella miniera d’oro Sibanye-Stillwater Beatrix, vicino la città di Welkom, nel centro del paese. ...

Blackout in Sudafrica : Quasi 1.000 minatori intrappolati in una miniera : Grande paura in Sudafrica dove circa 950 minatori sono rimasti intrappolati sotto terra a causa di un Blackout dovuto al maltempo. Lo riportano i media locali. L’incidente e’ avvenuto nella miniera d’oro Sibanye-Stilwater Beatrix, vicino la citta’ di Welkom, nel centro del paese. Il portavoce del proprietario della miniera, James Wellsted, ha assicurato che i minatori stanno bene e hanno ricevuto cibo e acqua. La corrente ...