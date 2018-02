Probabili Formazioni Sivasspor-Galatasaray | Turkey Super Lig 04-02-2018

lanotiziasportiva

(Di domenica 4 febbraio 2018) Ledi, 20^ Giornata diLig 2017/, ore 17.00: esordio dal 1′ per Robinho. E’ una delle partite più interessanti della ventesima giornata diLig. Trasi preannuncia una partita ricca di spettacolo tra dueche non rinunciano al gioco d’attacco. I padroni di casa, attualmente ottavi con 27 punti, sperano di agganciare la zona europea. Per farlo hanno ingaggiato nel mercato di riparazione di Gennaio l’attaccante brasiliano trentaquattrenne Robinho, ex Milan. La squadra di Samet Aybaba non vince da due incontri ed è reduce dalla sconfitta per 1-0 sul campo dello Yeni Malatyaspor. Gli ospiti, allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Fatih Terim, occupano la seconda posizione con 41 punti, a -1 dall‘Istanbul Basaksehir, e nell’ultimo turno si ...